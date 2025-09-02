O recado do Supremo foi dado por Moraes

No primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes foi direto: o Supremo Tribunal Federal não se curvará a pressões externas ou internas. Criticou a tentativa “covarde” de submeter o Brasil a um estado estrangeiro, numa referência indireta a Donald Trump, e deixou claro que “impunidade não é opção para pacificação”. O STF sustenta que não haverá democracia sem responsabilização. Já Tarcísio de Freitas, pré-candidato a 2026, em plena campanha, promete: “se eleito, anistia Jair Bolsonaro como primeiro ato de governo”.

Democracia como valor inegociável

Do lado governista, o senador gaúcho Paulo Paim (PT) afirmou que o julgamento simboliza a capacidade do Brasil de “exorcizar os fantasmas do autoritarismo”. Para ele, “a Constituição assegura um Estado democrático de direito que precisa ser lapidado diariamente, enraizado na justiça social e na soberania nacional”. Citando Chico Buarque, resumiu: “com a democracia, tudo; sem a democracia, nada”.

Direita aposta na anistia

Na oposição, o discurso é unificado: “Bolsonaro é vítima de perseguição política e o caminho da pacificação passa pela anistia”. O deputado federal gaúcho Luciano Zucco (PL) classificou o julgamento como “um dia histórico, extremamente negativo”. Na sua visão, “Bolsonaro já estaria condenado de antemão e o STF age por revanche”. Defendeu que o Congresso aprove imediatamente a anistia, articulando líderes partidários e mobilizações para o 7 de setembro. A deputada Carolina de Toni (PL-SC) chamou o processo de “dia da vergonha nacional” e disse que não há provas contra Bolsonaro. Para ela, “há inversão de valores: o ex-presidente é julgado, enquanto adversários políticos, segundo suas palavras, foram descondenados”.

“Justiçamento” do STF

O deputado Marcel Van Hattem (Novo/RS) reforçou a crítica, afirmando que “o STF deixou de fazer justiça para praticar justiçamento”. Para ele, “o caso é baseado em narrativas políticas e não em fatos concretos”.

Condenação “fajuta”

Já o deputado Ubiratã Sanderson (PL/RS) disse que a “condenação fajuta que se aproxima, será o argumento definitivo para aprovar a anistia no Congresso”.

Tarcísio se movimenta

Nesse cenário, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos, foto), aproveitou para nacionalizar sua imagem. Declarou que, “se eleito presidente em 2026, concederá indulto a Jair Bolsonaro como primeiro ato de governo”. Com isso, busca consolidar-se como herdeiro do bolsonarismo e principal candidato da direita ao Palácio do Planalto.

Entre justiça e palanque

O julgamento de Bolsonaro no STF mostra um país dividido. De um lado, o Supremo afirma que não pode haver pacificação sem justiça. De outro, a oposição transforma o processo em palanque, apresentando a anistia como a solução para “virar a página”.

Reafirmação da democracia

Enquanto o governo celebra a reafirmação da democracia, a direita se organiza para pressionar o Congresso e levar às ruas sua narrativa de perseguição. O que está em jogo vai além de Bolsonaro: trata-se do embate sobre os limites da justiça, da política e da própria democracia brasileira.