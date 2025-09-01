Julgamento histórico no STF começa nesta terça (2)

Os holofotes do mundo estarão nesta terça-feira (2) voltados para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por tentativa de golpe de Estado. É a primeira vez na história do Brasil que um ex-chefe do Executivo se senta no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal, acusado de crimes contra a democracia. O processo envolve ainda outros sete réus, civis e militares de alta patente. As sessões começam nesta terça, na Primeira Turma, e o veredito será anunciado em 12 de setembro, após oito sessões divididas em cinco dias.

O núcleo crucial dos acusados

Além de Bolsonaro, compõem o chamado “núcleo crucial”, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin; o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; o general da reserva Augusto Heleno, ex-chefe do GSI; o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens; o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e o general da reserva, Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. A lista revela a profundidade da crise institucional vivida pelo País.

Tarifaços e pressões externas

Paralelamente ao julgamento, o Brasil enfrenta os reflexos do tarifaço de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros. Uma comitiva liderada pela CNI viaja a Washington para tentar convencer setores produtivos norte-americanos a pressionarem pela suspensão da medida. O presidente da CNI, Ricardo Alban, destacou que “a prioridade é resgatar o bom senso, mostrar a complementaridade entre as economias e reforçar convergências em áreas como energia limpa e biocombustíveis”.

Economia e instituições separadas

O próprio líder empresarial reconheceu que o julgamento de Bolsonaro “é um ponto crítico” no ambiente internacional, mas defendeu que Executivo e Judiciário são poderes independentes.

Vozes da análise política

O professor Marco Aurélio Ruediger, da FGV, reforçou à Revista CBN, “que é necessário um estudo econômico profundo para entender como agir contra os Estados Unidos sem prejudicar a economia brasileira”. Ele criticou articulações políticas realizadas no exterior contra o próprio país: “Não consigo imaginar um deputado alemão ou americano viajando para atacar sua pátria. Isso é inaceitável”.

O caso Eduardo Bolsonaro

Nesse contexto, chama a atenção o gesto do deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que articula, nos Estados Unidos, contra o Brasil, e ainda solicitou à Câmara dos Deputados autorização para exercer o mandato a partir do território norte-americano, alegando precedentes da pandemia. A decisão está nas mãos do presidente da casa, Hugo Motta, mas a expectativa é de rejeição. O Parlamento não pode legitimar uma prática que fragiliza a soberania e abre um precedente perigoso.

Entre democracia e soberania

O Brasil atravessa dias decisivos. O julgamento de Bolsonaro será um marco para a defesa da democracia. Já a disputa comercial com os EUA exige habilidade, diálogo e firmeza para proteger empregos e exportações. Mais do que nunca, é hora de separar justiça de política, e interesses nacionais de agendas pessoais. O futuro do País não pode ser refém nem do autoritarismo interno nem de pressões externas.