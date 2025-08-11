Expectativa é de sessões normais no Congresso





Depois de um espetáculo constrangedor no plenário da Câmara protagonizado por um grupo de parlamentares bolsonaristas que ocuparam a Mesa Diretora, o Congresso Nacional tenta retomar, nesta semana, o ritmo normal. Na pauta, propostas de peso, como a PEC do fim do foro privilegiado e a polêmica anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. A semana começa sob clima de expectativa: até que ponto os líderes vão ceder ao radicalismo e até onde vão impor ordem?

Foro privilegiado e anistia no centro do debate





O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (foto), vice-líder nacional do PL, aposta no avanço das duas pautas. “Acredito que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) vá agir, pois é o momento de demonstrar união. Ele deve punir alguns, para justificar, caso contrário, seria um desastre total”, disse.

Punir para preservar a credibilidade

Para ele, a lógica é clara: “punir para preservar a credibilidade e, em seguida, colocar o foro privilegiado em votação. O foro tem o apoio tanto do governo quanto da oposição. Acho que esta semana, ou no máximo na próxima, há chances de entrar em pauta. A aprovação? Não tenho a menor dúvida”, afirmou. Sobre a anistia, o deputado diz: “tínhamos mais de 300 votos favoráveis, e ambos os temas estão bem encaminhados”.

A força do Centrão e o desgaste de Motta

O Centrão percebeu o enfraquecimento de Hugo Motta após o motim e já se movimenta. A PEC do foro pode virar moeda de troca para encerrar a crise. O ex-presidente Arthur Lira (PP-AL) foi chamado para negociar, confirmando que, no Brasil, a força política raramente se aposenta.

Ganhar tempo

Para muitos parlamentares, acabar com o foro é também ganhar tempo. Processos contra deputados e senadores migrariam para instâncias inferiores, onde tramitam mais lentamente. Entre aliados de Jair Bolsonaro (PL), a esperança é que até o caso do ex-presidente saia das mãos de Alexandre de Moraes, algo improvável, segundo juristas.

O risco do 'prêmio ao motim'

O problema é que pautar essas matérias logo após o bloqueio do plenário pode ser lido como prêmio aos que rasgaram o regimento e desrespeitaram o Parlamento. Para Chico Alencar (PSOL), “qualquer punição perde valor se vier acompanhada de um pacote de blindagem e, o que é pior, será sinal verde para que a truculência vire método político”.

Prioridades do Congresso

Um levantamento revelou algumas “prioridades”. Em três anos, deputados e senadores destinaram R$ 13,5 milhões em emendas para clubes de futebol, driblando o cerco do Supremo a repasses para ONGs e prefeituras. Os recursos vão desde as traves até técnicos. Um retrato claro das prioridades de parte do Congresso.

Hora de virar a página

O episódio do motim precisa ter consequências reais. Se o recado for de tolerância, a cena poderá se repetir e, da próxima vez, com ainda menos vergonha. Como disse Bibo Nunes, “sem punição, a credibilidade se esvai”.

Palco de bravatas e encenações

O Parlamento não pode se tornar palco para bravatas e encenações. Seu papel é legislar, e não fazer teatro de guerrilha política. O Brasil tem urgência em debater e aprovar reformas, e não em assistir a shows de desrespeito.