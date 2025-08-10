Desmoralização do Parlamento é resultado de tolerância com falta de decoro

O líder da minoria no Senado, Ciro Nogueira (PP-PI, foto), soou o alarme: "o Brasil precisa superar com urgência a polarização política que se arrasta há anos". Para ele, fortalecer as instituições democráticas passa necessariamente por resgatar a autoridade e a imagem da Câmara e do Senado.Os episódios da última semana, com invasões à Mesa Diretora, obstruções e cenas de tumulto, representam um desgaste inadmissível aos presidentes Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e não podem se repetir.

Excesso e impunidade no Congresso

Ciro Nogueira, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), foi direto em entrevista à Globonews: "é preciso punir comportamentos que ultrapassam o limite da convivência democrática. Chegam aos extremos e, depois, no Conselho de Ética, se unem para defender esses malucos". Criticou a tolerância com práticas que desmoralizam o Legislativo.

Garantir o funcionamento

Para ele, "o plenário é a instância máxima da democracia e deve ser respeitado. Se a maioria quer votar, não há justificativa para impedir a deliberação, independentemente da posição dos presidentes das casas legislativas. Eles não foram eleitos para decidir o que deve ou não ser votado; seu papel é garantir o funcionamento".

Paralisação que prejudica o País

O senador vê risco institucional quando matérias são bloqueadas pela minoria, travando decisões importantes. "Não existe democracia em que a maioria quer votar e é impedida. Precisamos colocar em pauta, debater e virar a página dessa situação que paralisa o Parlamento e o País." Ele defende que, pelo menos uma semana por mês, seja dedicada exclusivamente a temas de segurança pública, hoje o maior problema da sociedade.

Punições e resistências

O presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu responsabilizar com a suspensão os parlamentares que se apossaram da Mesa Diretora e impediram as sessões. Negou acordos com governo ou oposição para a retomada dos trabalhos e garantiu independência na definição da pauta. Nos bastidores, o projeto de anistia a investigados de 8 de janeiro tem poucas chances de avançar; enquanto a PEC do fim do foro privilegiado pode até ser pautada, mas sua aprovação é incerta.

A pauta oculta: impeachment de Moraes

O líder do PL no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), celebrou ter obtido metade das assinaturas da casa para abrir processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Ainda assim, Davi Alcolumbre já sinalizou que não colocará o tema em votação, mesmo com o número necessário de apoios. É uma decisão que cabe ao presidente.

Do circo à pauta econômica

Depois de uma semana de "espetáculos" que lembraram a expressão de Ulysses Guimarães, "bancada do hospício", o Senado levou apenas 15 minutos para aprovar a medida provisória que isenta do Imposto de Renda quem ganha até dois salários-mínimos.