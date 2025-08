Brasil entra em jogo de soma zero, avalia economista

O tarifaço de Donald Trump, que entrou em vigor nesta quarta-feira (6), marca não apenas uma disputa comercial, mas uma mudança de paradigma. Na opinião do economista Roberto Troster, doutor em Economia pela USP e ex-economista-chefe da Febraban, “o mundo que operava sob o multilateralismo está dando lugar a um jogo de soma zero; em que se parte do princípio de que para um ganhar, o outro precisa perder. E nesse novo jogo, o Brasil vira alvo indireto do conflito entre EUA e China, nossa maior parceira comercial”.Reinventar para sobreviverPara o economista, “não é apenas uma crise, é uma chamada para adaptação. O Brasil precisa focar em alternativas como o Mercosul, ampliar laços com a União Europeia e ganhar espaço na África”.Exemplo do Rio Grande do Sul“Todo mundo tem uma miopia. Quanto o PIB vai crescer? Como é que vai terminar a inflação este ano?", questiona o economista Roberto Troster. Ele sugere que “tem que fazer como fez o Rio Grande do Sul após as enchentes; começar a se reinventar, saber se adaptar. Tem que decidir que tipo de proposta a gente quer fazer, uma discussão mais técnica em vez de uma discussão mais carismática”.Pressão vai continuarO senador gaúcho Luís Carlos Heinze (PP, à esq. na foto) disse que deputados e senadores estão fazendo pressão para ver como é que fica a posição tanto na Câmara, com Hugo Motta (Republicanos-PB), quanto no Senado, com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para que sejam colocadas em pauta as reivindicações da oposição.Em busca das assinaturasO senador fez a seguinte afirmação: “Estamos atrás das assinaturas. São necessárias 41 para poder chamar o impeachment, hoje temos 38, que é o que o pessoal quer. A decisão será do presidente, mas com as assinaturas, a pressão será maior. Aqui a pauta é o impeachment, e na Câmara a pauta é a anistia”.Anistia e o impeachmentHeinze acentuou que chegou ao Congresso às 4h30min e se reuniu com o deputado Zucco, líder da oposição. “O objetivo principal é a anistia e o impeachment. Seja qual for o encaminhamento, a pressão vai continuar até nós resolvemos esse impasse.” Paralisação do CongressoO senador gaúcho Paulo Paim (PT, à dir. na foto) está muito preocupado com a paralisação do Congresso Nacional. “Pautas importantíssimas precisam ser votadas. É urgente aprovar o socorro aos setores mais atingidos pelo tarifaço dos Estados Unidos. Também é urgente garantir a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a redução parcial para quem recebe até R$ 7,35 mil. Da mesma forma continuar ajudando os estados atingidos pelas tragédias climáticas.”Independência entre os PoderesPaulo Paim acentua que “a população não pode ser prejudicada. Estamos perdendo milhares de empregos e bilhões na economia; o Brasil precisa seguir em frente com democracia, com soberania, com justiça social e com a independência entre os Três Poderes”.Atuação do CongressoDe acordo com uma pesquisa do Datafolha, 35% dos brasileiros consideram a atuação do Congresso Nacional ruim ou péssima. Ao mesmo tempo, os entrevistados que acham o trabalho dos parlamentares regular somam 41%. Apenas 18% dos participantes afirmaram que o Legislativo é ótimo ou bom, enquanto 6% não opinaram.