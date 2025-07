Alerta para democracia e economia

O deputado federal gaúcho Ronaldo Nogueira (Republicanos) manifestou preocupação com a decisão judicial que restringiu a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Não se trata de colocar alguém acima da lei, mas de reconhecer que ações enérgicas contra líderes políticos, ainda com processos em curso, podem gerar instabilidade social", alertou. Segundo ele, "o Brasil precisa de equilíbrio e independência entre os Poderes. Ninguém deve estar acima da lei, mas tampouco pode ser atropelado por ela".

Carne brasileira perde espaço

Com a aproximação da entrada em vigor do tarifaço de 50% imposto por Donald Trump, marcada para 1º de agosto, os efeitos já são sentidos: a exportação de carne bovina brasileira aos EUA caiu drasticamente. Em abril, as vendas somaram 48 mil toneladas. Em maio, despencaram 42%. Até 21 de julho, o volume não passou de 10 mil toneladas — uma retração de 61%, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Carnes (Abiec). Se o novo imposto for aplicado, a carga tributária pode chegar a 76%, considerando sobretaxas fora da cota.

Brasil na mira política

O economista Claudio Frischtak (foto), fundador da Inter.B e ex-Banco Mundial, classificou o caso brasileiro como "fora da curva". "O Brasil enfrenta a tarifa mais alta entre os países atingidos e há um componente político ausente nos demais casos", disse à rádio CBN. A pressão sobre o Judiciário brasileiro para beneficiar Bolsonaro, associada ao comércio exterior, torna a situação ainda mais complexa.

Sem acordo no curto prazo

Para Frischtak, a chance de um acordo comercial com os EUA até 1º de agosto é "zero". Ele argumenta que "negociações desse tipo são longas, e mesmo nos casos de sucesso, como Reino Unido e Japão, os detalhes permanecem pouco claros. O foco está mais no anúncio político do que no conteúdo efetivo", observa o especialista.

Adiar tarifas é prioridade

A proposta mais realista, segundo o economista, "seria adiar a imposição das tarifas por 60 ou 90 dias. Esse tempo permitiria discutir soluções com razoabilidade". Frischtak defende a utilizaçãoo de linhas de crédito emergenciais — mesmo com impacto na dívida — para apoiar os setores afetados pelo tarifaço, o que reforça a urgência de arrumar as contas públicas e garantir espaço fiscal.

Redirecionar mercados

Os exportadores brasileiros terão que se reorganizar. Alguns setores, como o de suco de laranja, café e carnes, podem buscar novos mercados. Outros, como a Embraer, enfrentam dificuldades maiores. "É quase impossível redirecionar rapidamente a exportação de jatos executivos. Por isso, é fundamental lutar por exceções tarifárias", afirma Frischtak.

Impacto para os EUA

As tarifas não prejudicam apenas o Brasil. A General Motors, por exemplo, estima perdas de até US$ 5 bilhões. O consumidor americano também sentirá os efeitos: o suco de laranja brasileiro, item tradicional no café da manhã dos Estados Unidos, será impactado. "Com o tempo, isso vai gerar inflação e descontentamento político", conclui Frischtak. "Tarifas não são populares nos EUA."