Agronegócio mostra sua força no Senado Federal

Em meio a uma crise sem precedentes que está devastando a economia gaúcha, o plenário do Senado recebeu ontem as principais lideranças políticas do setor agropecuário em uma sessão solene para o lançamento da "Agenda de projetos estratégicos de 2024", momento em que o agronegócio mostrou a força do setor no Brasil. O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP, foto) aproveitou o espaço e fez um apelo veemente pela aprovação do PL 320/2025, de sua autoria, que propõe a securitização das dívidas.

Principais conquistas

O documento traz as principais conquistas para os setores em 2024, além das proposições que tramitam no Congresso Nacional, e que impactam os produtores rurais. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) acompanhou mais de 7,5 mil projetos de lei, e, destes, 87 propostas foram selecionadas e consolidadas na agenda de 2025.

Um pedido de socorro

O senador Luis Carlos Heinze, conhecido por sua incansável defesa dos interesses do campo, aproveitou o espaço e reiterou para que as lideranças lutem, trabalhem, para aprovar a securitização das dívidas.

Força das federações

"Se somarmos até 2025, as perdas para os produtores alcançarão R$ 150 bilhões. E, se incluirmos toda a cadeia, chega a quase R$ 500 bilhões", enfatizou Luis Carlos Heinze, acrescentando: "Precisamos da força das federações para aprovar a securitização e socorrer os produtores gaúcho".

O recado foi direto

A proposta de Heinze não é apenas uma medida paliativa, mas é considerada uma tábua de salvação para milhares de agricultores endividados, que, inclusive, lotaram a audiência pública realizada sobre o assunto na Expodireto. O PL 320/2025 prevê a conversão das dívidas em títulos lastreados pelo Tesouro Nacional com condições de pagamento que incluem até 20 anos para quitação, três anos de carência, e taxas de juros anuais entre 1% e 3%, dependendo do perfil do produtor.

O tempo urge

Luis Carlos Heinze afirmou que, sem a aprovação, o Rio Grande do Sul entrará em colapso, já que a produção rural é a base da economia gaúcha e são quase cinco safras perdidas. Presentes à sessão solene, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion; a ex-ministra e senadora Tereza Cristina (PP), e o presidente da CNA, João Martins, respaldam a proposta. A pergunta que fica é: até quando nossos produtores serão ignorados pelo Palácio do Planalto?

Impacto no Congresso

O senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado, questionado a respeito da reação da oposição sobre os envolvidos na trama golpista de 8 de janeiro, agora réus, por decisão do STF, em relação ao impacto no Congresso, acentuou que "sempre tem um impacto, os ânimos se acirram e isso aumenta a obstrução no debate das pautas que interessam ao País".

Maioria consolidada

O senador afirmou que "o governo está trabalhando para ter uma maioria consolidada, bastante mobilizada, aderida às políticas que devemos aprovar esse ano, porque são medidas de interesse de grande parte da população, como isenção do Imposto de Renda e reestruturação da infraestrutura financeira do País".