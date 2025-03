Injeção de recurso para a Embrapa, cobra deputado gaúcho

A Embrapa, principal instituição de pesquisa pública do agronegócio no Brasil há anos, vem sofrendo com o orçamento insuficiente. Há um esforço de lideranças e instituições do setor para que a empresa receba recursos suficientes para de fato viabilizar novas pesquisas e tecnologias, já que hoje 90% dos recursos do orçamento da Embrapa praticamente são absorvidos por salários. O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB, foto) defende o ingresso de capital privado para as empresas pagarem pelo serviço que utilizam.

Mais do que o dobro do orçamento

Se esse plano for realmente concretizado, a expectativa é que o repasse para despesas discricionárias seja de R$ 364 milhões. Segundo a Embrapa, é o maior valor desde 2019, e mais do que o dobro do orçamento do ano passado, quando a empresa estatal recebeu R$ 161 milhões para custeio de suas operações.

Investimento em novas tecnologias

Em comunicado, a Embrapa afirmou que esses recursos adicionais permitirão a modernização de laboratórios, atualização de campos experimentais e investimentos em novas tecnologias.

Sucesso do agro brasileiro

O deputado Alceu Moreira disse à coluna Repórter Brasília que "grande parte do sucesso do agro brasileiro vem das pesquisas da Embrapa ou das pesquisas induzidas e monitoradas por eles".

Orçamento menor que a necessidade

"Nós estamos num período em que o orçamento é sempre muito menor do que a necessidade. A aplicação do orçamento virou uma coisa imediatista, e a pesquisa tem pouquíssimo valor, o que é um erro absoluto", avaliou o parlamentar e líder ruralista.

Na pesquisa, mais de 10 Petrobras

Na visão de Alceu Moreira, "a Embrapa, para se ter noção, tem naqueles tonéis de pesquisa já desenvolvida umas 10 Petrobras mais ou menos. Se der corda, ela vai acabar por conseguir ser a vanguarda, como sempre foi", enfatizou o congressista gaúcho.

Entrada de capital privado

Alceu Moreira avalia: "neste ano, por exemplo, não vamos ter dinheiro para sequer executar o orçamento. Então tem duas alternativas para a Embrapa, ou tem financiamento público do orçamento para viabilizar que ela continue fazendo pesquisa e tecnologia e inovação, ou a Embrapa abre a natureza da empresa e permite a participação com capital privado, aí viabiliza tudo".

Restrições à participação externa

No entendimento de Alceu Moreira, "a Embrapa, por sua natureza jurídica, tem muitas restrições para a participação externa, até por questão ideológica, talvez".