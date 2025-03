Mulheres desafiam estruturas de Poder

Pela primeira vez em 217 anos, o Superior Tribunal Militar (STM) elegeu uma mulher para presidir a corte. Maria Elizabeth Rocha vai ficar no cargo até 2027. A ministra destacou a defesa da democracia e da igualdade de gênero. Repetiu o que disse a presidente do México, Claudia Sheinbaum, em seu discurso de posse como chefe de Estado. "Não cheguei sozinha, chegamos juntas. Porque quando sonhamos sós, só sonhamos. Mas quando sonhamos juntas, fazemos história". Para a deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL, foto), "apesar do avanço, ainda é insuficiente o espaço para as mulheres".

Um marco histórico

A posse de Maria Elizabeth Rocha no comando do STM representa um marco histórico. Isso simboliza uma nova era em que as mulheres conquistam espaços antes ocupados apenas por homens.

Simbolismo poderoso

A notícia, por si só, já carrega um simbolismo poderoso. Afinal, estamos falando de uma instituição tradicionalmente masculina, dentro de um setor - o militar - historicamente fechado para lideranças femininas.

Rompendo barreiras

Essa conquista não é um caso isolado, mas parte de um movimento maior: as mulheres vêm ocupando espaços antes impensáveis, rompendo barreiras e desafiando estruturas que por séculos foram dominadas por homens. Se olharmos para o cenário político, econômico e jurídico, veremos cada vez mais mulheres chegando a cargos de liderança e decisão.

Ainda é insuficiente

"É verdade que as mulheres têm avançado em espaços e representatividade. A nomeação de uma mulher pela primeira vez em mais de 200 anos para o STM, é um exemplo disso. Mas ainda é insuficiente.

Ampliar espaços

Em cima disso, acentuou a parlamentar gaúcha, "o Congresso segue aprovando matérias que enfraquecem as estratégias para ampliar esses espaços, como por exemplo, a PEC 9. Também sabemos que a violência política de gênero afeta imensamente todas as parlamentares mulheres, seja nas câmaras municipais ou na federal, que sofrem com ameaças de morte, silenciamento, discursos misóginos, etc".

Comemorar as vitórias

Fernanda Melchionna destaca: "precisamos comemorar nossas vitórias, e são elas que nos dão mais força para lutar por um país mais justo, igualitário, e onde as mulheres tenham seus direitos reconhecidos e respeitados".

Porto Meridional avança

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) saiu confiante da reunião realizada com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, na última semana, para tratar da licença prévia ambiental do Porto Meridional, em Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul. Um grupo liderado pelo senador gaúcho, entregou, em ato simbólico, ao presidente do Ibama, a introdutória do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). O Ibama garantiu prioridade. "Sabemos da importância dessa iniciativa para o estado e vamos priorizar a análise", declarou Rodrigo Agostinho.