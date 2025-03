Saúde precisa sair da UTI

O deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP, foto), disse à coluna Repórter Brasília, que "a saúde está precisando sair da UTI". Alertou: "Temos muitas preocupações com a saúde. Temos que entender que o SUS (Sistema Único de Saúde) demonstrou a sua importância na pandemia, pela capilaridade que tem, é o maior plano de saúde do mundo, não tem outro igual, com a integralidade, a acessibilidade, a gratuidade, porém, existe um subfinanciamento do SUS, que foi feito em 1988 e precisa ser revisto".

Rever o subfinanciamento do SUS

Na visão do congressista, que é médico, "esse subfinanciamento levou muitas instituições a fechar as suas portas ou se endividarem. Então, nós fomos rever esse subfinanciamento do SUS, rever e entender que vivemos um outro momento, de tecnologia, tecnologias avançadas; fazer com que essas tecnologias cheguem aos mais desvalidos também".

Pacientes morrem na fila

Para o deputado Pedro Westphalen, da Frente Parlamentar da Saúde, "hoje, o grande problema do SUS são as filas de espera para consulta especializada em cirurgias. Então, esses pacientes muitas vezes morrem na fila; esse é um problema que tem que ser resolvido agora".

Situação do agronegócio

No agronegócio, afirmou o progressista, "estamos agora com o projeto da securitização, e o senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) tem um de securitização no Senado". O deputado argumenta que, "de 2021 para cá, são cinco anos de safra frustrada; a gente quer fazer o que foi feito no começo dos anos 2000, aquela securitização que o produtor acabou de pagar agora. Essa securitização é feita com juros subsidiados, com alguns critérios".

Juros subsidiados

O deputado explica que, "com os juros subsidiados, por exemplo, o Pronaf, que é para a agricultura familiar, teria os juros de 1% ao ano. O Pronamp, que é para o médio produtor, 2% ao ano, os demais produtores, 3% ao ano. Com gatilhos, daqui a cinco anos de uma seca, automaticamente aquele ano passa e pagar no fim do pagamento dos 23 anos de carência, é uma maneira de tornar viável o agronegócio, que quem segura o País é o agronegócio, não adianta".

Fundo de Participação dos Municípios

Westphalen fala também da municipalização. Disse que "a partir desse ano vai ser pago 1% a mais do Fundo de Participação dos Municípios". Lembra o congressista: "É uma emenda constitucional que surgiu fruto de um grupo de uma comissão especial que eu presidi, e o relator foi o deputado Júlio Cesar (PSD-PI), e que nós aprovamos então 1% a mais em setembro". Isso, festeja o parlamentar, "significa entrar dinheiro nos 5 mil municípios, mais do que emenda; por exemplo, municípios com menos de 10 mil habitantes vão receber em torno de R$ 600 mil esse ano, em setembro".

Participação direta

"Quando aprovamos no passado, foi 0,25% no primeiro ano, em setembro; 0,25% no segundo, 0,5% no terceiro, e a partir desse ano é 1%. Todo mês de setembro entra 1%", acentuou Pedro Westphalen. O parlamentar conclui: "Os três pontos importantes das três bandeiras que eu defendo têm participação direta nos temas realmente que resolvem a questão".