Restrição de celular em escolas é avanço, afirma deputado gaúcho

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB, foto) fez um pequeno balanço da lei, em vigor e de sua autoria, quanto aos benefícios da não utilização do telefone celular por estudantes nas escolas. O congressista disse à coluna Repórter Brasília que "é preciso deixar compreendido que isso não é uma proibição, é o uso especificamente de todo o instrumental digital para fins pedagógicos".

Disputa de espaço

Alceu Moreira esclarece que, "não é que não possa utilizar; agora ter um telefone com internet aberta disputando o espaço com professores na sala de aula é, com certeza, uma perda de tempo para a maioria dos alunos, e um desrespeito". Na opinião do parlamentar, "é só fazer a seguinte consideração: o aluno não consegue conversar com um colega do lado porque isso atrapalha a aula, mas ficar olhando um celular com internet aberta ele pode; não tem sentido nenhum".

Mérito é mais importante

O deputado comemora: "É uma lei aceita no Brasil inteiro, com raras exceções, e é claro, essas questões de delito pode acontecer aqui ou ali, a gente já imaginava isso, mas é com certeza uma questão que é difícil prevenir. Seria mais ou menos como exigir que seque o rio porque alguém morreu afogado, não tem fundamento. O mérito é muito mais importante, com certeza".

Bem recebida pelos professores

A proibição sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, proibindo alunos de usarem telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas, está sendo bem recebida pela maioria dos professores de todo o País. Ela vale para a Educação Infantil e os ensinos Fundamental e Médio.

Estado de perigo

Fica permitido usar o celular em situações de estado de perigo, de necessidade ou caso de força maior, para garantir direitos fundamentais; para fins estritamente pedagógicos; e para garantir acessibilidade, inclusão, e atender às condições de saúde dos estudantes.

Tendência mundial

O coordenador da Frente Parlamentar da Educação, deputado federal Rafael Brito (MDB-AL) destaca que a nova legislação segue uma tendência mundial.

Menos distrações

Entre os benefícios para os professores indicados em pesquisas está o maior controle da disciplina: sem celulares, os professores enfrentam menos distrações e interrupções durante as aulas. Com menos distrações digitais, os estudantes se concentram melhor no conteúdo ensinado. A interação direta entre professor e aluno se fortalece, tornando o ensino mais eficaz, e, na visão de alguns professores, haverá menos dificuldades na aplicação de provas, reduzindo o risco de fraudes e colas durante avaliações.

Benefícios para os alunos

Estudos indicam que alunos sem celulares em sala de aula apresentam melhor desempenho em provas. Com menos uso de telas, os alunos interagem mais entre si e desenvolvem melhor suas habilidades de comunicação. Outra vantagem é a redução do cyberbullying, evitando a prática de exposição indevida de colegas nas redes sociais durante o horário escolar e o tempo de aula passa a ser aproveitado para aprendizado real, sem distrações constantes.