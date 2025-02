'Caminho a seguir por Lula é o mesmo', afirma senador gaúcho Paulo Paim

Sobre o atual momento político do governo federal, parafraseando o poeta Thiago de Mello, o senador gaúcho Paulo Paim (foto) diz que "o caminho a seguir é o mesmo, o que podemos mudar é o jeito de caminhar, sem abrir mão da nossa história e da nossa concepção de vida. Implementamos muitas políticas públicas para beneficiar a população e o País. Os avanços são significativos, mas ainda há muito por fazer. E 2026 está logo aí na frente. Como diria Leonel Brizola, há muitos interesses".

Azerbaijão interessado no agronegócio

O embaixador do Azerbaijão no Brasil, Rashad Novruz, disse, em entrevista à coluna, que 90% da exportação para o Brasil são fertilizantes. Já 92% da importação do Brasil para o Azerbaijão giram em torno de proteína, carne e também açúcar.

Interesse em carne, açúcar e trigo

O embaixador afirmou que, atualmente, o Azerbaijão não tem relação comercial com o Estado. "Gostaríamos de abrir uma nova página com o Rio Grande do Sul e com alguns outros estados brasileiros também, principalmente, na área do agronegócio. Entre os produtos que interessam ao Azerbaijão estão a carne, o açúcar e o trigo. Outros pontos de interesse são as áreas educacional e cultural."

Relação com o Rio Grande do Sul

O embaixador Rashad Novruz pretende fazer uma viagem oficial ao Rio Grande do Sul no segundo semestre para se encontrar com o governador Eduardo Leite (PSDB) e lideranças da área empresarial. Ele quer ir ao Estado para entender o que o RS teria para oferecer.

Problema das enchentes

O embaixador afirmou que quer ir a Bento Gonçalves e passar alguns dias na Serra Gaúcha. Disse que acompanhou o problema grave das enchentes, e que seu país, através de seu presidente, foi um dos primeiros países a se solidarizar com o povo gaúcho.

Questão da juventude

O diplomata destacou também a importância para o Azerbaijão da diplomacia cultural e a questão da juventude.

Jornalistas homenageados

O embaixador do Azerbaijão Rashad Novruz homenageou, em jantar no restaurante Rubaiyat, em Brasília, sete jornalistas brasileiros, expressando "reconhecimento pelo apoio às atividades diplomáticas, compromissos com a mídia e eventos culturais da Embaixada da República do Azerbaijão no Brasil". Entre os homenageados está a coluna Repórter Brasília.

Peritos médicos do INSS

A falta de diálogo do governo é apontada pela deputada Bia Kicis (PL-DF) como principal motivo para a greve dos peritos médicos do INSS, que já dura seis meses. Ela alerta que a paralisação tem deixado centenas de milhares de pessoas na fila de espera.