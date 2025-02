Debates aquecidos em Brasília com presença de prefeitos

O Encontro de Prefeitos e Prefeitas, que reúne gestores municipais e vereadores de todo o País em Brasília, com o objetivo de aproximar as prefeituras dos programas do governo federal e fortalecer o pacto federativo, ajudou a aquecer os debates no Congresso. Além disso, as decisões contra tudo e contra todos de Donald Trump têm provocado manifestações dos parlamentares que elevaram o tom, em alguns casos, além do habitual. O presidente Lula defende o diálogo e o respeito, mas deu o recado, sem rodeios.

Prefeitos e vereadores em Brasília

O deputado federal gaúcho Marcelo Moraes (PL, foto) destacou "a romaria de prefeitos e vereadores, em Brasília, e isso se dá em função do pacto federativo que temos no Brasil". Na opinião do parlamentar, "o bolo dos impostos é dividido de forma que fica injusta com quem está lá na ponta executando serviços básicos, que são os prefeitos".

Concentração de impostos

Marcelo Moraes acentua que "57% dos impostos ficam concentrados em Brasília, sendo 25% dos impostos são divididos entre todos os estados e sobram apenas 18% para dividir entre os mais de 5,5 mil municípios de todo o Brasil, de forma proporcional. E isso acaba sendo pouco para aqueles que têm a população no seu balcão e precisam entregar bons projetos e melhorias à população".

Portas abertas

Pontua Marcelo Moraes: "Isso faz com que os prefeitos e vereadores venham a Brasília, e a gente fala utilizando um termo carinhoso, 'com chapéu na mão', buscando recursos para fazer uma obra, para poder lá fazer um calçamento, para poder ajudar a cultura, a educação, a saúde no município". O congressista gaúcho convocou os parlamentares para um esforço conjunto para levar cada vez mais recursos para os municípios do Rio Grande do Sul.

Comando das comissões

Em relação à eleição da Mesa Diretora, onde o PL apoiou o deputado Hugo Motta (Republicano-PB), Marcelo Moraes afirmou que "é importante destacar que dentro desse bloco existiam vários partidos e que, se o PL não fizesse parte desse bloco e estivesse fora do grupo que ganhou a eleição, o partido não teria condições de indicar para as maiores comissões. Hoje, por exemplo, a primeira, segunda e a quarta comissão, aqui da Câmara, as escolhas são do PL, entre elas a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que é uma comissão importante e que pode aprovar projetos, além da de Segurança Pública e Educação".

Força do PL na vice-presidência

Marcelo Moraes acrescentou: "mais do que isso, o PL tem a vice-presidência da casa, o deputado Altineu Côrtes é o nosso vice-presidente hoje aqui da Câmara dos Deputados, e com certeza os projetos de interesse da direita estarão em pauta em todos os momentos em que ele assumir a presidência".

Orçamento e comissões

Para o parlamentar, "fevereiro é o mês em que se discute ainda o orçamento da União, é o mês em que se discute quem são os nomes que vão estar à frente das comissões". O importante, compromete-se o deputado gaúcho, "é a gente está aqui sempre de portas abertas para atender, principalmente, os nossos amigos, as delegações que vêm do Rio Grande Sul para tentar cada vez mais ajudá-los".