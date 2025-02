Há um movimento de unidade no Congresso, avalia deputado Afonso Motta

O deputado federal gaúcho Afonso Motta (PDT, foto) fez, ao Repórter Brasília, uma análise do Congresso Nacional com os novos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), do Senado. Na avaliação do parlamentar, "o resultado eleitoral demonstrou um movimento de unidade. As manifestações dos eleitos fizeram referência, pelo menos, a três pontos fundamentais".

Contribuição de governabilidade

Para o congressista, "primeiro, é a defesa do Parlamento e das prerrogativas dos deputados. Segundo, a harmonia entre os Poderes, e terceiro, continuar dando uma contribuição para a governabilidade, por via de consequência, para o Brasil. Acredito que toda essa constituição de poder do Congresso Nacional foi positiva, fez contraponto ao debate autoritário, que é real".

Emendas parlamentares

Na visão de Afonso Motta, "o resultado das eleições na Câmara e no Senado fez contraponto ao desafio que foi, no final do ano legislativo, a questão das emendas parlamentares com o Supremo Tribunal Federal, fez contraponto com algo que é real, as dificuldades que o governo Lula vem tendo para fazer com que a governabilidade chegue aonde estão as pessoas. Nesse sentido, eu considerei positiva toda a consagração das escolhas, demonstrada, inclusive, na abertura do ano legislativo".

Formação democrática

No entendimento do congressista do PDT, "o novo presidente da Câmara vai enfrentar dificuldades, mas ele é habilidoso, é jovem, e tem uma formação democrática. Foi o que ele mostrou na posse, exaltando a Constituição, repetindo frases de Ulysses Guimarães".

O desafio é grande

De acordo com o parlamentar, "várias sinalizações que foram dadas vão atenuar o desafio, que é grande. Não há dúvida, o desafio maior dos deputados e dos senadores é superar essa questão das emendas parlamentares, senão não vai ter governabilidade como o governo deseja".

Confortar esse desconforto

A primeira prioridade, argumenta Afonso Motta, "é confortar esse desconforto que ocorre com relação à situação dos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado. É necessário constituir uma solução para aquilo que ainda está pendente", assinalou o pedetista, acrescentando que "uma parte apenas, grande parte já foi resolvida, mas isso significa ter emendas, pagamento de emendas".

Questões orçamentárias

Para Afonso Motta, "a prioridade das prioridades no Congresso Nacional nas próximas semanas são as questões orçamentárias: não sei se vai dar até o Carnaval, porque ainda tem isso, nós estamos no início de fevereiro, daqui a 20 dias vai ter Carnaval, e o País vai parar".

Sem orçamento

"O País tem que se organizar. Sem orçamento não tem emenda, sem orçamento não tem definição de valores importantes para implementar essa política pública de governabilidade", alerta Afonso Motta. Ele citou que estão na pauta "Medidas Provisórias que até dizem respeito ainda à complementação de recursos da calamidade no Rio Grande do Sul".