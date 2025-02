Novo comando do Senado terá de retomar o protagonismo da Casa

O senador gaúcho Hamilton Mourão (foto, Republicanos) falou ao Repórter Brasília sobre sua expectativa a respeito do novo comando do Senado, sob Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Ele espera que "a Casa não fique subordinada à Câmara dos Deputados , como aconteceu nos dois últimos anos". Mourão destacou que "o Senado deve retomar o seu protagonismo e as comissões mistas para análise de temas complexos".

Enfrentar desafios

Na opinião de Hamilton Mourão, "a questão do ativismo político, assim como a das emendas parlamentares, devem ser consideradas pelo atual comando da mesa (diretora)". Para o congressista, "como os interesses são diversos, e sabemos que não será fácil por conta de pressões do governo e dos colegas do Parlamento, o senador Davi Alcolumbre tem de ser uma rocha para enfrentar todos os desafios".

2025 começou com audácia

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) promete um ano de batalha amarga para o governo, com impacto direto nas eleições de 2026 e nas ruas. Ele adiantou que "ficou acertado com Davi Alcolumbre a inclusão do PL da Anistia na pauta do Senado. O Judiciário cometeu excessos, e é hora de retomar a democracia", dispara Heinze.

Fiscalização redobrada

Heinze garantiu também que irá acompanhar a execução das obras de contenção de enchentes. "Conseguimos os R$ 6,5 bilhões.Agora, a atenção é para a execução. O Rio Grande do Sul precisa evitar uma nova catástrofe", disse. Luis Carlos Heinze promete não dar sossego ao governo gaúcho, e sugere que Eduardo Leite (PSDB) acelere o passo.

Reduzir a jornada de trabalho

A deputada gaúcha Daiana Santos (PCdoB) apresentou projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho e ampliar repouso semanal. A proposta estabelece que a duração normal do trabalho não poderá exceder quarenta horas semanais, e garante ao menos dois dias por semana de repouso remunerado aos trabalhadores.

Brasileiro tem a maior jornada

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) demonstram que a jornada média do trabalhador brasileiro é superior à de grande parte dos países que compõem as vinte maiores economias do mundo, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália, Canadá, Austrália, Espanha, Holanda e Suíça.

Pimenta chega para ser artilheiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou um belo reforço na Câmara dos Deputados com o retorno do ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta (PT/RS). Ao longo da última semana, o parlamentar gaúcho, que é bom de microfone, conseguiu em mais de uma oportunidade mostrar o que o governo vem fazendo pelo Rio Grande do Sul, contestando a oposição que chega organizada e forte ao plenário.

Números na defesa de Lula

Paulo Pimenta mostrou os números do apoio dado pelo presidente Lula à recuperação da economia gaúcha. Destacou que "o Estado tem hoje um dos menores índices de desemprego do País, e no segundo semestre foi a economia que mais cresceu, depois de São Paulo".