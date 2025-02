Parlamentar gaúcho busca debater imunidade parlamentar

O deputado gaúcho Luiz Carlos Busato (União Brasil) defende a inclusão na pauta da Câmara dos Deputados, a discussão sobre a imunidade parlamentar: "É um tema que todo mundo está ansioso, pelo menos para discutir". O congressista disse ao Repórter Brasília que "a liberdade de expressão é uma imunidade parlamentar, e nesses dois anos que passaram, o pessoal ficou com receio até de ir à tribuna, de comentar as coisas".

Liberdade de expressão

"Estou no meu quarto mandato e eu nunca vi um ambiente tão fechado para a liberdade de expressão. O segundo tema que está todo mundo estarrecido, mas poucos falam, é a questão dos presos do 8 de janeiro", afirmou Busato.

Contra os extremismos

Na avaliação do parlamentar, "tem gente ali que é bandida (o), mas tem muita gente que não tem nada a ver com isso, nada a ver com as pessoas que estavam naquele embalo que estava o Brasil inteiro. Eu não sou dessa turma dos patriotas, aqueles que iam para a rua com bandeira do Brasil; nunca fui a nenhum desses eventos. Eu sou contra os extremismos. Mas essa prisão de pessoas com 14 a 17 anos de prisão, isso aí tem que ser revisto", defende.

Retomada dos programas

Em termos de Rio Grande do Sul, afirmou Busato, "a minha prioridade é retomar os programas que desenvolvemos no Estado quando fui Secretário de Obras e Irrigação do Estado, em 2012, no governo Tarso Genro (PT)".

Parque das Prevenções

O parlamentar conta que, naquela oportunidade, abriu em Brasília um programa chamado Parque das Prevenções, ainda no governo Dilma Rousseff (PT), devido a alguns eventos climáticos que ocorreram no Brasil inteiro. Com isso, o governo federal abriu o programa para os estados fazerem projetos de prevenção.

Projetos prontos

"Com a abertura da possibilidade de fazer projetos e obras de prevenção, eu desenvolvi dentro da Secretaria, em 2012, o projeto de prevenção do Rio dos Sinos, do Rio Gravataí, Arroio Feijó, que é a divisa ali com Porto Alegre, Eldorado do Sul. Esses quatro são projetos que estão mais desenvolvidos, com licença da Fepam. Inclusive, Eldorado do Sul e Arroio Feijó já têm licença prévia da Fepam. Esses dois estão em vias de sair a licença prévia, e mais um terceiro projeto que foi do Vale do Caí", disse.

12 anos parados

"Esses projetos andaram um pouco no governo seguinte, que foi o governo do Sartori, e depois parou tudo. Ficaram parados desde 2012 até agora, 12 anos", atesta Luiz Carlos Busato, acentuando que "caso tivessem continuado, poderiam ter contribuído muito para evitar uma série de problemas".