União pelo Rio Grande do Sul mobiliza o Congresso Nacional

Em tempos de adversidade, a polarização deve ser deixada de lado e a união de esforços é essencial para superar os desafios e buscar o bem-estar da população. As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul evidenciaram a necessidade de uma resposta coordenada e eficaz. Neste contexto, parlamentares e os governos federal, estadual e municipal têm se unido para enfrentar esta calamidade com ações integradas e solidárias.

Necessidades imediatas

Em Brasília, os parlamentares, conscientes de sua responsabilidade, de modo geral, têm trabalhado incansavelmente para direcionar recursos e elaborar políticas que atendam às necessidades imediatas e de longo prazo das comunidades afetadas. Alguns poucos ainda tentam a polarização e o confronto, sem apresentar propostas efetivas, mas são rechaçados pela maioria.

Pessoas sem nada

Parlamentares que enfrentam verdadeiros desafios para visitar os municípios do interior gaúcho, em conversa com o Repórter Brasília, têm relatado as agruras e desafios de percorrer o Rio Grande em meio à tragédia que deixou as pessoas sem nada. Congressistas, em sua grande maioria, acompanham de perto e buscam apoios que possam minimizar a situação das famílias, que de um momento para outro, ficaram sem casa, sem teto, sem roupas, sem comida, ao relento; deixando para trás uma vida de trabalho e, inclusive, seus animais de estimação, sem falar nos que perderam membros de suas famílias pelas forças das águas e por barreiras com terra, pedras e lama, soterrando tudo e a todos. Hoje, desesperados, de futuro incerto, mas com vontade e confiança de reconstruir, e começar de novo, ajudam outros desalojados a buscar caminhos de recuperação.

Dinheiro das comissões

O deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP, foto) disse que busca, nas comissões que atua como, Agricultura, Saúde, Esporte, Viação e Transporte, das estradas, pedindo, no mínimo, a metade dos recursos que estão hoje, disponíveis em cada comissão destas, para atender o Rio Grande do Sul. Ele comemora que o trabalho começou pela Comissão de Agricultura, com sucesso. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, estava lá, pois a rubrica é do ministério, e a decisão é da Comissão de Agricultura. Está assumindo a presidência da comissão o deputado Evair de Melo (PP-SE), que esteve agora no Rio Grande do Sul visitando regiões críticas, em Sinimbu, entre outros municípios.

Liberação rápida

O presidente, segundo Afonso Hamm, "se comprometeu, no mínimo, destinar 50% da verba para o Estado. Ou seja, de R$ 180 milhões, representa de R$ 90 milhões a R$ 100 milhões, em máquinas e equipamentos, além de tentar que no Ministério da Agricultura haja rapidez para disponibilizar o recurso para ajudar os municípios". O deputado Afonso Hamm, por designação dos progressistas, assume a vice-presidência da Comissão de Agricultura, e promete acompanhar de perto para que a verba seja logo liberada.

Momento de buscar recursos

Afonso Hamm concluiu afirmando: "É importante a nossa disposição de, nesse momento, de todos os gaúchos e todos os brasileiros, em ajudar em tudo o que se pode o nosso Rio Grande do Sul. É hora de buscar recursos o mais rápido possível".