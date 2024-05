Ligação Lagoa dos Patos com Oceano Atlântico nunca saiu do papel

"Mais uma vez, Brizola tinha razão", afirmou o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) comentando a entrevista de Adroaldo Galeazzi, ex-supervisor-administrativo do Porto de Porto Alegre, ao Repórter Brasília, sobre o projeto de ligação Lagoa dos Patos/Oceano Atlântico, com a parceria da França e da Holanda, quando Leonel Brizola foi governador do Rio Grande do Sul.

Obras do engenheiro governador

Na opinião de Pompeo de Mattos (foto), Brizola sempre foi um visionário, "era um cara adiante do seu tempo". Ele lembrou algumas medidas tomada pelo ex-governador, destacando a rodovia 386, que foi ele que traçou no avião. "Outras obras são a questão da energia no Estado, a telefonia, a logística, a logística das principais rodoviárias, tudo foi traçado pelo engenheiro Leonel Brizola e não poderia faltar uma logística lacustre, de navegação."

Recuperação do porto

O congressista reflete: "Quem sabe o projeto do ex-governador gaúcho um dia se torne realidade. Mata dois coelhos com uma cajadada só; escoa as águas da Lagoa dos Patos, em caso de enchente, repõe a água da lagoa, e ainda protege Porto Alegre. Além disso, permitirá que navios de maior calado entrem, inclusive os de turismo, e se recupere o porto".

Tudo se tornou proibido

Segundo o deputado Pompeo de Mattos, "tudo o que o Brizola havia encaminhado ou desejava, quando foi exilado, se tornou proibido. Por isso é que também que desapareceu o projeto feito pela França, que depois foi pago pela Holanda, que era a fiadora, e foi trazido para o Rio Grande do Sul, pelo então governador Euclides Triches, e desapareceu".

Caminhos foram sinalizados

Questionado sobre se ele identifica, hoje, alguma liderança no PDT que tenha "a visão privilegiada de Leonel Brizola", para que possam retomar alguns projetos importantes que sofreram descontinuidade, como a ligação da lagoa com o mar, respondeu: "Não enxergo ninguém que veja tão longe como Brizola enxergava; mas se seguirmos os seus caminhos, nós podemos chegar onde ele queria. Ele sinalizou os caminhos na educação, na infraestrutura, na energia, na logística, nas rodovias, ferrovias, hidrovias, mas os que vieram depois não seguiram o caminho já traçado".

Mais útil agora

Para Pompeo de Mattos, "hoje, a ligação Lagoa dos Patos/Oceano Atlântico ainda poderia ser útil. Primeiro tem que resgatar o projeto. Eu diria que talvez seja mais útil agora, com tudo o que está acontecendo".

'Catar o projeto sumido'

O parlamentar promete "catar o projeto sumido", adaptá-lo e apresentá-lo. "Projeto não é obra, mas não tem obra sem projeto", acentuou Pompeo de Mattos.

Taxação de importação

O deputado Átila Lira (PP-PI) busca um consenso por meio de reuniões com o Ministério da Fazenda e parlamentares contrários à taxação de importação para produtos de até US$ 50. O relator do Projeto de Lei do Mover (Programa Mobilidade Verde e Inovação) recebeu o apoio de setores do comércio brasileiro para manter um dispositivo que retoma a taxação. Já representantes da indústria têxtil ameaçam que podem rever seus planos no Brasil caso a isenção seja mantida.