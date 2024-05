Triste e envergonhado

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) fez um pronunciamento emocionado, da tribuna da Câmara, o qual chamou de sua manifestação mais triste no Parlamento durante todo o seu mandato. "Triste, e me deixa envergonhado, senhores e senhoras, ouvir, neste plenário, algumas manifestações de colegas que, antes de falar, deveriam ir lá no Rio Grande do Sul puxar a enxada, um carrinho de mão, ajudar a limpar umas casas."

Sem luz, sem água, sem comida

O parlamentar sugere: "Os deputados devem ir ao Estado ver a situação de famílias que estão há 10 dias, 12 dias sem luz, sem água, sem internet, sem telefone; e o pior, sem comida. Deputados fazendo discursos como se o problema fosse o governo".

Brizola 'à frente de seu tempo'

O presidente da Fundação Leonel Brizola/Alberto Pasqualini, Manoel Dias, comentou a entrevista de Adroaldo Galeazzi, publicada na Coluna Repórter Brasília desta quinta-feira, sobre o projeto de Leonel Brizola construir um canal ligando a Lagoa dos Patos ao Oceano Atlântico.

Falta de planejamento

O secretário-geral do PDT, Manoel Dias, vê os episódios dramáticos ocorridos pelas enchentes no Rio Grande do Sul "como uma demonstração da falta de ação, de planejamento e de visão de futuro; o que Brizola tinha muito". Segundo o dirigente pedetista, "Brizola vivia à frente do seu tempo, ele tinha uma visão espetacular de futuro. Prova disso é que, quando foi governador do estado do Rio Grande do Sul, ele encomendou um projeto que previa a criação de um canal ligando a Lagoa dos Patos ao Oceano Atlântico. Dizem que esse projeto desapareceu, infelizmente."

Prevenir catástrofes

Na visão do pedetista Manoel Dias, "como tudo na vida de Brizola, ele vivia muito à frente do seu tempo, e isso precisa ser lembrado nesse momento em que se constata que não se tomou nenhuma medida com o objetivo de se prevenir catástrofes como as de hoje". "Aliás, lamentavelmente é o que acontece no Brasil inteiro. O Brasil não está preparado para tais ocorrências".

Ambição maior que as forças

"O homem degradou o meio ambiente, como consequência inevitável, a natureza veio buscar o que é dela. E isso não é apenas aqui no Brasil, é no mundo todo, porque o meio ambiente não está sendo cuidado como deveria. Infelizmente, a ambição do homem é maior do que todas as forças. Eu lamento muito pelas gerações futuras, pois a ganância humana parece ser maior do que tudo", aponta o secretário-geral do PDT, Manoel Dias.