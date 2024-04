Novo acordo Mercosul e UE volta a ser discutido

Após o presidente Emmanuel Macron, da França, afirmar em sua visita ao Brasil que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) "é péssimo" e pedir que todos se engajem em uma nova proposta, pois a atual "não considera as mudanças climáticas", o tema volta a ser discutido com maior intensidade.

França intransigente

Entre os que estão defendendo o acordo estão o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Vianna, e representantes do setor industrial, que agora, junto com o Congresso Nacional, devem rever o acordo após 20 anos.

Presidente está certo

Para o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Giovani Feltes, "o presidente Emmnuel Macron está absolutamente certo defendendo os interesses da França, porque se chegarem produtos na mesa em quantidade que significa segurança alimentar dos franceses e da Europa, como um todo, nesse acordo com o Mercosul e com preços vantajosos, naturalmente, para manter os agricultores da França, que tem um custo proibitivo para a produção, vai ter que ter mais subsídios por parte do governo francês. Senão eles saem da agricultura e vão para as grandes cidades ao redor de Nice, ao redor de Paris e outras".

Cumprindo a parte dele

"Ele está cumprindo a parte dele na defesa inconteste dos interesses do governo francês e da agricultura da França, ainda bem, embora esteja de um modo geral condenando um pouco o consumidor francês a se sujeitar a pagar preços que poderiam ser mais baratos", diz Feltes.

Visão colonialista

No entendimento de Giovani Feltes, "é ainda uma visão um tanto quanto colonialista. Eles, quando se trata de sustentabilidade, destruíram tudo e mais um pouco, de um modo geral, e aí, sem botar nenhum tostão para fora, eles querem rigor da gente, que a gente preserve num número além do que já se preserva; que aqui no Brasil é bastante grande mesmo, para que dê tranquilidade para eles e, ao mesmo tempo, nos implica em termos de dificuldades de crescimento entre outros problemas. Querem nos condenar desta forma à uma certa tutela deles, nos condena a sermos subdesenvolvidos".

Mercosul precisa ser rediscutido

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) defende que o Mercosul precisa ser rediscutido. Na opinião do parlamentar, "o acordo feito há mais de três décadas é, na verdade, um acordo comercial que serve muito mais aos vendedores de linha branca. Nós, do Rio Grande do Sul, estamos absolutamente prejudicados por isso".