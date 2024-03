O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) celebra a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. O ministro interino da Previdência Social, Wolney Queiroz, atendeu à solicitação do parlamentar, feita da tribuna e formalizada por ofício aos ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Fazenda, Fernando Haddad, e da Previdência Social, Carlos Lupi, e vai antecipar o 13º salário dos aposentados e pensionistas para o mês de maio.

Continua briga pelo 14º

O deputado do PDT disse ao Repórter Brasília que, "com isso, foram criadas duas situações: o 13º vai ser pago em maio, e continua a briga pelo 14º salário", um projeto da autoria do parlamentar. "A intenção é que, com o pagamento antecipado do 13º, um dia esse salário volte a ser pago em dezembro, e eles vão ter que pagar de uma vez o 14º. Senão vai ficar o resto da vida em maio e sempre quando chegar essa época nós vamos cobrar", comprometeu-se o parlamentar.

Direito dos aposentados

A resposta positiva do ministro foi formalizada na última semana. Com isso, acentua o deputado, "os beneficiários não precisarão esperar até o mês de dezembro para receber o valor. E nós estamos monitorando. Temos que celebrar e reconhecer o valor da luta para fazer os aposentados receberem o que é seu por direito. Isso alimenta nossa batalha pelo 14º salário", reafirmou.

Calendário do INSS

Cerca de 39 milhões de pessoas serão beneficiadas pelo adiantamento. Ao todo, o repasse é de R$ 62,6 bilhões e seguirá o calendário atual do INSS, que começa em 1º de maio. O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), Milton Cavalo, destaca a relevância da antecipação do 13º salário, que "representa uma entrada extra para o pagamento de diversas despesas".

Reforço na segurança da fronteira

Deputados federais do PT gaúcho querem reforço na segurança da fronteira entre Brasil e Uruguai. Uma comitiva de parlamentares da bancada do PT pediu ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski (ao centro na foto), medidas de segurança urgentes em municípios na fronteira do Brasil com o Uruguai, na região Sul do Estado. Coordenada pelo deputado Alexandre Lindenmeyer, o grupo, formado ainda pelos deputados Dionilso Marcon, Elvino Bohn Gass e Reginete Bispo, pediu, na terça-feira, a inclusão dos municípios de Jaguarão e Santa Vitória do Palmar como base da Operação Hórus, que faz o controle das fronteiras em todo território nacional para combater o crime organizado.

Medicamentos para acondroplasia

O deputado federal gaúcho Ronaldo Nogueira (REP) pede que o Ministério da Saúde autorize a compra de medicamentos para a acondroplasia, "tipo mais comum do nanismo", para que crianças em tratamento tenham acesso às doses do remédio.