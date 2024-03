Semana foi turbulenta no Congresso

Uma semana de muita turbulência no Congresso Nacional, que levou parlamentares à tribuna para avaliar manifestação em favor de Jair Bolsonaro (PL), em São Paulo; a repercussão das entrevistas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra entre Israel e Hamas, e passou pelas críticas a respeito da sessão solene em homenagem aos 40 anos do MST. Também houve votações importantes, como o projeto que cria a tarifa social de água e esgotos e ainda a revogação da reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Além disso, a proteção das "nossas" crianças nas escolas.

Perda de prerrogativas

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo, foto) afirmou ao Repórter Brasília: "Estamos vivendo um momento no Legislativo de perda de prerrogativas e de uma chantagem enorme do Executivo em cima dos parlamentares, e vice-versa; é um jogo de interesses muito forte para a liberação de emendas parlamentares". Na opinião do parlamentar, "o governo chantageia no sentido de não querer pagar se não votar com o governo. De outro lado, os principais líderes da Câmara chantageiam dizendo que não votam em determinados projetos se o governo não pagar, esse é um dos temas desse período pré-eleitoral, até porque as emendas que não forem liberadas até o final do semestre, não serão pagas antes do período das eleições", assinalou Van Hattem.

Política paroquial

Marcel van Hattem alerta que "tem também a questão da perda de prerrogativas do Legislativo, que está se preocupando, em sua maioria, apenas com o dia a dia da política mais paroquial, em virtude das eleições municipais, mas deixando passar por entre os dedos as prerrogativas mais elementares, inclusive de legislar".

Lei da censura

O parlamentar gaúcho chamou atenção para o fato de o "Tribunal Superior Eleitoral incorporar num julgado, inteiramente, um projeto de lei da censura que não foi apreciado pela Câmara dos Deputados, no fundo, legislando em vez de julgar".

Interferência do Judiciário

"A Câmara dos Deputados tem um compromisso com esse tema da interferência do judiciário nas suas atribuições", acentuou Van Hattem, lembrando: "a CPI do abuso de autoridade que eu propus, ainda no ano passado, deve ser instalada nos próximos dias; essa pelo menos é a nossa expectativa, uma vez que já tem as assinaturas e vai funcionar durante esse ano, que será de fato turbulento".

Emendas parlamentares

"Num ano de eleições, a promulgação da reforma tributária vai depender muito do andamento da questão das emendas parlamentares, e também da sucessão na Câmara dos Deputados, que é costurado por alguns líderes em torno de poucos candidatos. avalia Van Hattem.