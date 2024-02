Presença feminina no Comércio Internacional

A Secretária de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviço, Tatiana Prazeres (foto), que está em Abu Dhabi participando da Conferência Mundial do Comércio, busca cumprir o compromisso do governo brasileiro de fortalecer a presença de mulheres no comércio internacional. É a adesão do Brasil nesse "arranjo global sobre comércio e gênero".

Poucas mulheres

"É muito importante para que mais mulheres se beneficiem do comércio internacional", destacou Tatiana Prazeres. Ela disse que "no ano passado o Ministério do Desenvolvimento realizou um estudo que identificou uma participação muito baixa no comércio internacional nas empresas lideradas por mulheres, apenas 14% no caso do Brasil. Nas empresas de menor porte, esse número sobe um pouco, 24%".

O caminho das pedras

"A partir desse diagnóstico, buscamos medidas adotando ações concretas para que mais mulheres se beneficiem de acesso aos mercados, se beneficiem das exportações", salientou Tatiana Prazeres. "Nós lançamos o Elas Exportam, um programa para que mais mulheres possam descobrir o caminho das pedras a partir da experiência de outras mulheres que já chegaram lá."

Cooperação e troca de experiências

Segundo Tatiana Prazeres, "são medidas de cooperação, de troca de experiências, melhores práticas, de compromissos dos países em fazer com que as mulheres, por exemplo, tenham acesso a finanças em condições mais favoráveis, tenham acesso à capacitação, à medida que vão ao encontro desse objetivo".

Realidades diferentes

Na avaliação da Secretária de Comércio Exterior, "os países têm realidades muito diferentes; é difícil de se identificar uma meta objetiva que valha para todos". Tatiana Prazeres citou como exemplo Canadá, Peru, Nova Zelândia, Costa Rica e Equador. "Então, é um esforço global que vai na mesma direção, mas nem todas as metas serão compartilhadas por todos. Os objetivos, sim, podem ser compartilhados por todos que fazem parte desse arranjo."

Elas Exportam

Tatiana Prazeres explica que para as mulheres se beneficiarem do programa "Elas Exportam" devem se inscrever. As inscrições estão abertas até 10 de março. Interessadas em aprender esse processo e conhecer melhor oportunidades associadas às exportações podem buscar o site do Ministério da Indústria e Comércio.

Relações Brasil-Kuwait

As relações Brasil-Kuwait completam 56 anos. O embaixador do Kuwait no Brasil, Talal Rashed Al-Mansour, celebrou o Dia Nacional e Dia da Libertação, 25 e 26 de fevereiro, em almoço com diplomatas e jornalistas. O Kuwait acredita que existem enormes oportunidades de investimento no Brasil, especialmente na área de energias renováveis, infraestrutura e segurança alimentar.