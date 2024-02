Combate à fome e desigualdades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem "trabalhando intensamente para diminuir a pobreza e a desigualdade no mundo". Dentro dessa linha, anunciada quando assumiu o comando do G20, em dezembro, Lula tem como objetivo promover três bandeiras centrais: combate à fome, pobreza e desigualdade; desenvolvimento sustentável e reforma da governança global, que estarão, juntamente com a reforma das instituições financeiras multilaterais, os principais destaques da primeira reunião ministerial da Trilha de Finanças do G20, grupo das 20 maiores economias do planeta, que se realiza esta semana, em São Paulo. Hoje, a coordenação do grupo é do Brasil.

Emprego e estabilidade financeira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alinhado com as prioridades gerais do Brasil, vai intensificar o debate sobre o papel das políticas públicas no combate às desigualdades e tentar sensibilizar os demais países para atuarem na mesma linha.

Grandes pautas da humanidade

O vice-líder do PT na Câmara, Elvino Bohn Gass (foto), destacou ao Repórter Brasília, que "Lula vai tocar nas grandes pautas que a humanidade precisa". Na visão do parlamentar, "são quatro grandes pautas neste momento: a primeira é a democracia, o segundo é o enfrentamento das crises climáticas. O mundo está com alterações, que vão de enchentes, secas, estiagens longas. São ciclones e tufões, é a queima da Amazônia, é o modelo de desastre", alerta.

Acesso a alimentos

A terceira pauta é que nós precisamos ter uma aliança global pelo G20, o Lula vai fazer com que o mundo inteiro priorize a questão do combate à fome. "Não adianta só tirar o Brasil do Mapa da Fome, queremos que o mundo não passe fome", acentuou o parlamentar. Para ele, "neste sentido, tem que vir junto o crescimento econômico com distribuição de renda".

Lutando pela paz

O quarto elemento, que é fundamental, segundo o deputado Bohn Gass, "é que estamos lutando pela paz. O mundo não comporta guerra, violência, matança de crianças, genocídio".

Comando direto

A concentração de pessoas em São Paulo, convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mostrou que o bolsonarismo ainda está forte no País. Com o ex-presidente inelegível, passando pelas denúncias diversas, entre elas as joias dadas pelo príncipe da Arábia Saudita e a tentativa de comprometer as eleições criticando as urnas eletrônicas aos embaixadores. Jair Bolsonaro deu uma demonstração de fôlego político, assumindo diretamente o chamamento dos aliados, colocando o povo na rua.

Terceirização do recado

Até mesmo as críticas que queria fazer ao Supremo, tendo como alvo o ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro conseguiu com a terceirização das manifestações negativas feitas pelo pastor Silas Malafaia. Além de desempenhar o papel de dar os recados, patrocinou o encontro na Paulista, que deu um amplo palco aos aliados de Bolsonaro num momento em que o ex-presidente precisa da exposição e também serviu para dar o recado aos prefeitos e vereadores, com vistas às eleições municipais. Juntos com Bolsonaro, os governadores Tarcísio de Freitas, de SP; Ronaldo Caiado, de GO; Romeu Zema, de MG, e Jorginho Mello, de SC, entre outras lideranças.