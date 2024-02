Deuses e demônios nos palanques

Professor de Teologia, o pastor Peniel Pacheco fez, para o Repórter Brasília, uma análise da utilização nos palanques do nome de Deus: "Deuses e demônios de volta aos palanques". Ele citou manifestações feitas no Carnaval da Bahia por Ivete Sangalo e Baby do Brasil, que, de acordo com o professor, "expuseram temas de fundo religioso".

Apego à religiosidade

As estatísticas indicam que a maioria dos brasileiros possui uma tendência de apego à religiosidade, apontou Peniel Pacheco (foto). "Provavelmente este seja o motivo da temática religiosa estar ocupando espaços cada vez mais amplos, seja no sentido de valorizar a espiritualidade humana, ou mesmo como afronta ou contestação às diversas correntes ou tendências religiosas", afirmou o pastor.

Discursos religiosos

"Tendo por base tal informação, verifica-se que muitos candidatos usam e abusam da exploração de discursos religiosos apenas como marketing político, pois não desejam ficar mal na fita diante dos eleitores mais fervorosos", avaliou o professor Peniel Pacheco.

Eleições municipais

Este ano teremos novamente eleições municipais, e não será difícil prever quem estará de volta aos palanques, diz o professor de Teologia. "Aliás, a corrida entre deuses e demônios, na disputa acirrada pelos votos de fiéis e infiéis, já está em pleno andamento. A prova mais evidente do nível de tensão que envolverá a próxima campanha pode ser claramente percebida diante da iniciativa do pastor Silas Malafaia, convocando para a manifestação deste domingo, em São Paulo, um grande ato religioso em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro". Segundo Malafaia, o financiamento para o evento não contaria com dinheiro público, mas com "recursos próprios dele".

Dinheiro do dízimo

Algumas das mais conhecidas lideranças evangélicas criticaram duramente o evento, ao longo da semana. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o pastor Alexandre Gonçalves denuncia que "Silas Malafaia está usando dinheiro do dízimo dos irmãos, que dão com muito sacrifício e amor a Deus, para atos políticos". Pressionado, Malafaia mudou a versão e afirmou que os custos seriam bancados do próprio bolso.

Tentativa de politizar a fé

Desde o fim das mobilizações em frente aos quartéis, após as eleições de 2022, não se via nenhuma tentativa de politizar a fé ou de espiritualizar a política. As únicas manifestações político-religiosas têm sido aquelas deflagradas pela chamada Bancada Evangélica na Câmara e no Senado.

Não pagar impostos

Seus parlamentares defendem, entre outras pautas internas, o não pagamento de Imposto de Renda pelos pastores; reclamam das falas do presidente Lula em relação aos ataques de Israel na Faixa de Gaza, "dando o tom do quanto as questões de interesse exclusivo do segmento evangélico são priorizadas pela bancada".

Demonizar os adversários

Para Peniel Pacheco, "tais pautas trazem consigo a base argumentativa para alimentar os discursos voltados a demonizar sistematicamente os adversários, no caso o governo Lula, e a beatificar os amigos, ou seja, Bolsonaro e seus aliados".