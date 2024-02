Novo líder do PDT na Câmara dos Deputados, o gaúcho Afonso Motta fez um balanço ao Repórter Brasília sobre o momento político no País. Com posições firmes e um palavreado claro, o novo líder afirmou que "o melhor encaminhamento é tentar isolar o radicalismo extremo". "É uma posição que envolve tanto um lado como o outro. Nós passamos por um retrocesso".

Tensionamento maior

Na opinião do líder do PDT, "passamos por uma conjuntura que envolve alguns fatores: os conflitos internacionais e o posicionamento do presidente Lula, desnecessário no meu ponto de vista. Quando ele radicaliza sem entrar no mérito, contribui para um tensionamento maior".

Prerrogativas atentadas

Para Motta, antes do ato do dia 25 que vem sendo convocado pela oposição, tem o debate que passa por todo o Congresso Nacional, que é a recuperação das prerrogativas do Parlamento.

Parlamentares cederam

Segundo o líder: "desde que os parlamentares cederam, as prerrogativas foram alteradas. No momento parecia necessário, houveram fatos diversos e nós cedemos a preceitos constitucionais". Hoje, segundo Motta, "a opinião da maioria é outra. As coisas têm uma dinâmica muito rápida no momento, mas houveram fatores outros, e a grande maioria quis alterar as prerrogativas do Parlamento, prerrogativas dos deputados e senadores".

Tem que ter investigação

"Hoje, acredito que há um arrependimento, porque sem entrar no mérito, sem entrar no conteúdo dos inquéritos, que podem ser legítimos, podem ser procedentes, tem que ter investigação".

Invasão de Gabinete

"Não se justifica invasão de gabinete no Parlamento, não se justifica expor os parlamentares a situações vexatórias junto com sua família, a prisões indevidas. Não estou aqui defendendo quem quer que seja, mas é o conceito", alertou.

Conotação de Resistência

Para Afonso Motta, "o ato do dia 25 tinha uma conotação, que era uma conotação de resistência às investigações que vêm sofrendo o ex-presidente Bolsonaro". Para o parlamentar, "não importa quem seja o presidente, do ponto de vista constitucional, parlamentares, deputados, tem que respeitar os ex-presidentes, seja ele quem for, companheiro ou adversário", advertiu o congressista.

Na busca do entendimento

Motta espera que "o resultado não seja mais do que um reflexo perante a sociedade e que a possamos continuar no caminho, não da ruptura, mas de procurar um entendimento".