Sem-terra na coordenação da bancada gaúcha

"Hoje (ontem), 20 de fevereiro de 2024, chegou o dia de um deputado sem-terra do Rio Grande do Sul, assumir a bancada gaúcha no Congresso Nacional", afirmou sob aplausos, o deputado Heitor Schuch (PSB-RS), também oriundo dos acampamentos sem-terra, na posse de Dionilso Marcon (PT-RS) como coordenador do grupo. "É a prova de que o RS é um Estado diferente, onde temos gente de todas as etnias, das mais diversas regiões, e ainda podemos crescer muito, trabalhando irmanados e abraçados pelo bem de toda as questões sociais do nosso Estado". Schuch acrescentou: "quem, há 20 anos, pensaria que um sem-terra assumiria a bancada gaúcha", concluiu prometendo apoio ao novo coordenador.

Passagem de Comando

Com a sala de comissões lotada, Dionilso Marcon (PT-RS) recebeu a coordenação da bancada gaúcha da deputada Any Ortiz (Cidadania-RS) que havia substituído o deputado Carlos Gomes (Republicanos-RS), que assumiu a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Rio Grande do Sul. Manifestações de diversos parlamentares e líderes setoriais enalteceram o trabalho dos coordenadores que passaram pela bancada, entre eles Giovani Cherini (PL-RS).

Partido da Bancada Gaúcha

Destacando que estará comprometido com o Rio Grande do Sul, junto com seu coordenador adjunto, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), Marcon pretende exercer um trabalho voltado para o diálogo como interlocutor ativo junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao governo como um todo, para dar prosseguimento ao que já foi iniciado na busca de benefícios ao Estado. Ele assinalou que, "na bancada, não existe partidos. O Partido é a bancada gaúcha". Finalmente os gaúchos adotam a postura dos parlamentares do Nordeste, quando o foco é o Estado, "todos juntos".

Valorização do Parlamento

Defendendo a valorização do Parlamento, o novo coordenador da bancada quer que, em todas as entregas de benefícios aos munícipios e ao Estado, os parlamentares da região, sejam de que partidos forem, estejam presentes, ao lado dos prefeitos, do governador, e das autoridades do município que recebe o benefício.

Ações conjuntas

A deputada Any Ortiz, que passou o comando da bancada a Marcon, enfatizou a importância do diálogo e apoio de todos os parlamentares na busca de soluções para os problemas e reivindicações do Estado, em ações da bancada.

Ano de secas e chuvas

Ela lembrou que 2023 foi um ano muito difícil, de secas, chuvas, tragédia no Vale do Taquari, com mais de 50 mortos. "A gente enfrentou eventos climáticos fortes e isso mobilizou muito a bancada". A parlamentar afirmou que, "além de trabalhar nas emendas, a bancada buscou alternativas para ajudar os municípios afetados pelas variações climáticas e também a população fortemente atingida".

Embates no plenário

Na bancada, os parlamentares têm que olhar para o Rio Grande do Sul e trabalhar juntos, na solução das demandas, que é o que acontece hoje. "Os nossos embates, a gente deixa para o plenário".