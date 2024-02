No Congresso Nacional existem, hoje, inúmeras bancadas e frentes parlamentares que atuam focadas na defesa das propostas de criação, por interesses diversos. Entre as mais "poderosas", estão o Centrão, um bloco formado por deputados de vários partidos que, quando necessário, atuam conjuntamente com um poder de fogo de colocar inveja a qualquer outra instituição, seja ela informal ou oficial. Tem também a bancada do agronegócio, a bancada evangélica, a bancada da bala, entre outras menos significativas. No meio de tanto "tiroteio", cobrado por alguns leitores, menos beligerantes, vamos falar hoje de pautas mais leves que possam informar o leitor também sobre temas que não sejam só sobre a polarização política.

Uma boa bancada

Um projeto da deputada Dayany Bittencourt (União-CE) cria a bancada de defesa dos animais. Certamente, logo, logo, terá uma força bastante grande, pois atualmente meia dúzia de parlamentares são, efetivamente, militantes da causa animal, que não tem o respaldo necessário para fazer valer a proteção dos animais.

Deputados "comprometidos"

O importante é que já na sua criação, a deputada afirma que o colegiado deve ser composto por "parlamentares realmente comprometidos com a promoção do bem-estar animal". Isso pode fazer a diferença.

Execução de políticas públicas

"A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização e a execução de políticas públicas que vão garantir o bem-estar, a preservação e a proteção dos animais na sociedade", argumenta Dayany Bittencourt, ressaltando que "a bancada de defesa dos animais, se aprovada, será vitalícia".

Bancada gaúcha

O novo coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional, deputado Dionilso Marcon (PT-RS), chega com a força e a vontade de quem quer fazer a diferença. Promete atuar nas diversas áreas, não vai se restringir somente às emendas parlamentares. Será o interlocutor dos gaúchos junto ao presidente Lula na defesa dos assuntos que interessam ao Rio Grande do Sul.

Votações em plenário

A Câmara dos Deputados retoma as votações em Plenário. A previsão de parlamentares é que essa semana, em meio às crises internacionais e o esforço da oposição para mostrar força, num encontro em São Paulo, além do alinhamento político entre a Mesa Diretora e as lideranças partidárias, o tempo ficará escasso para grandes decisões.

Ambiente de negócios

A julgar pelo que vem dizendo o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), a legislação infraconstitucional atinente à reforma tributária estará na pauta de votação. O objetivo é buscar melhorar logo o ambiente de negócios e atrair investimentos, motivo de inúmeros discursos em plenário.