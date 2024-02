A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei (PL) 2378/20, que tipifica como crimes de abuso de autoridade as condutas que impeçam ou dificultem o livre exercício do jornalismo. O texto também estabelece garantias individuais e coletivas para o pleno exercício da liberdade de imprensa no País.

Detenção de 1 a 4 anos

De acordo com o projeto, será crime punível com detenção de um a quatro anos o ato de impedir ou dificultar o livre exercício da profissão de jornalista mediante apreensão, adulteração ou destruição indevida de material de trabalho ou execução de captura ou prisão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem judicial.

Acesso às informações

A relatora, deputada Simone Marquetto (MDB-SP) acrescentou ao texto o direito dos jornalistas ao acesso preferencial às informações públicas, entre outras garantias.

Liberdade de Trabalho

A proposta que busca assegurar a liberdade de trabalho dos jornalistas será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), escreve a repórter Sílvia Mugnatto, da Rádio Câmara.

Desafios para a imprensa

Tempos modernos sempre trouxeram inovações e desafios para a imprensa. Com a ascensão da internet, as fake news - que sempre existiram na má imprensa desde que Gutenberg criou a prensa - ganharam mais dinâmica no formato online, avalia Leandro Mazzini, com a experiência de quem atua em todas as mídias (jornal, rádio, televisão e digital). A seguir, algumas considerações do jornalista sobre o momento em que vivem os veículos de comunicação e os consumidores de notícias, que acabam na obrigação de descobrir o que é verdade ou fake.

Falta de experiência ou má fé

Com a velocidade das informações, e o tamanho de seus estragos, tornou-se urgente o esforço dos grandes veículos de imprensa em nortear a responsabilidade do combate à prática desse crime, ou por falta de experiência, ou por má fé de jornalistas.

Em busca de dinheiro e fama

O que piorou o cenário: a estreia de blogueiros, que ganham tanta notoriedade quanto veículos tradicionais, com milhares ou milhões de seguidores ávidos por notícias, e que, infelizmente, na maioria dos casos nem são jornalistas. Buscam dinheiro e fama, e não o comprometimento com a verdade. Casos são diversos todos os dias.

Traquinagens digitais

Não bastasse todo o supracitado, em tão pouco tempo, agora temos a Inteligência Artificial com ferramentas tecnológicas outrora surreais: em rápidas traquinagens digitais, altera-se a imagem e voz de uma pessoa, e o estrago é enorme. Curiosamente, essa novidade surge acompanhada de uma manha secular, em especial dos políticos: para se livrar de processos após flagrantes de mídias, alguns podem alegar que foram vítimas de IA e tiveram voz ou textos alterados. E como fica o leitor? "Com a palavra", nosso esforço em acreditar, enquanto navegamos atrás de notícias.