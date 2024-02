Inteligência artificial no jornalismo

Os avanços da inteligência artificial (IA) no jornalismo geram medo e aguçam a criatividade. De um lado, os entusiasmados e, talvez, mal informados que pretendem a substituição de 100% dos humanos por robôs e, por outro, os que não querem nem ouvir falar da IA como ferramenta de apoio. São decisões difíceis, com instrumentos desconhecidos e que assustam mesmo os mais bem informados.

Legislação Punitiva

O certo é que muitos defendem uma legislação punitiva para definir as regras no que chamam, por enquanto, de "uma terra de ninguém". Parlamentares devem se debruçar, no retorno das atividades, sobre IA e Fake News, temerosos, principalmente, com a utilização dessas ferramentas nas eleições municipais deste ano.

ANJ atuando forte

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) tem sido bastante atuante, na discussão a respeito da IA. O presidente-executivo Marcelo Rech disse ao Repórter Brasília que a "principal preocupação no momento, além da desinformação proporcionada pela IA generativa, é o uso desautorizado dos conteúdos jornalísticos". Argumenta que "as ferramentas da inteligência artificial fazem uma varredura dos conteúdos digitais disponíveis, com ou sem muros de proteção, e capturam esses conteúdos para os seus modelos".

Conteúdos jornalísticos

Rech estimativa que o ChatGPT esteja baseado em três pilares: "um terço de conteúdos jornalísticos, extraídos de sites de todo o mundo, um terço de organizações não governamentais, empresas e governo, e um terço baseado em conteúdos produzidos pelas academias, pelos centros de pesquisa, universidades e assim por diante".

Uso desautorizado

"O uso desautorizado de conteúdos é uma violação dos direitos autorais", alerta Marcelo Rech. Ele cita o exemplo do New York Times, que está processando, com uma ação milionária pública, nos Estados Unidos, a OpenAI, que é a proprietária do ChatGPT. "Nós aqui na ANJ lançamos internamente um guia para que os conteúdos jornalísticos sejam bloqueados para o uso não autorizado. Nós defendemos que haja uma negociação entre os desenvolvedores de IA e os veículos de comunicação para que se chegue a um acordo de utilização desses conteúdos. Que sejam autorizados, mas mediante, obviamente, o pagamento dos direitos autorais, uma remuneração de acordos que sejam interessantes de lado a lado".

Respeito aos direitos autorais

Rech disse que "a ANJ espera que o Congresso leve em consideração o respeito aos direitos autorais daqueles que produzem conteúdos intelectuais, como são os veículos jornalísticos".