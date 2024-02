Parlamentares esticam recesso e retornam no dia 19 de fevereiro

O Congresso Nacional aproveitou o Carnaval e esticou mais um pequeno recesso, só vai retomar aos trabalhos na próxima semana. Os 513 deputados federais e 81 senadores da República voltam a se reunir para comissões ou sessões no Poder Legislativo federal, a partir do dia 19 - é o que mostra as agendas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Lula e Lira vão negociando

Enquanto isso, seguem os embates entre governo e deputados. Os protestos de Arthur Lira, presidente da Câmara, contra o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que faz o meio-campo com o Parlamento, surtiram efeito. Após as reclamações do comandante do Centrão, Lula escalou o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ainda abriu uma linha direta com Lira para temas urgentes. Um número que fica com o ajudante de ordens do presidente, e que está sempre ao seu lado, permite acesso direto.

Diálogo, 'sem clima de tensão'

O ministro Padilha minimizou as reclamações de Lira e disse que o importante é o governo manter o diálogo com o Parlamento: "não existe qualquer clima de tensão" entre os Poderes, disse.

Reforma tributária

Na volta aos trabalhos do Congresso Nacional, na próxima semana, o governo tem como prioridade os projetos que regulamentam a reforma tributária. Parlamentares vão também pressionar o comando do Legislativo para discutir o veto de Lula às emendas de comissão, uma soma nada desprezível que chega a R$ 5 bilhões, motivo de várias crises ao longo das últimas semanas, e que podem fazer a diferença em obras das bases eleitorais em ano de eleições municipais.

Saidinha de presos

A famosa saidinha de presos, e as plataformas digitais, estão entre os temas que terão continuidade. A matéria mais polêmica é a que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Outras dez proposições liberam R$ 96 bilhões para quitação de precatórios e enfrentamento de desastres climáticos. As pautas prioritárias para a área econômica serão colocadas em votação com prioridade até o primeiro semestre, devido às eleições municipais.

Escolas públicas e privadas

O Brasil apresenta diferença entre as escolas privadas com desempenho dos alunos similar ao dos norte-americanos. A esmagadora maioria que vêm da escola pública já enfrenta outra realidade. Ingressam na vida profissional com as frágeis ferramentas do ensino básico. "É o resultado de más escolhas públicas".

Auxílio-doença por alcoolismo

O número de beneficiados pelo auxílio-doença por alcoolismo cresceu 19,5% em 2023, segundo o INSS. São 4,3 mil estão impossibilitados de trabalhar por conta do vício no álcool. Benefícios deste tipo vêm aumentando desde a pandemia. Lamentável.