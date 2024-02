Professor de História do Brasil, Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), avaliou, em entrevista, que "os episódios que ocorreram a partir da última quinta-feira, envolvendo militares do alto escalão como alvos principais da Polícia Federal, nos mostram a persistência dessa tradição, já muito antiga, de intervencionismo militar".

Interpretação equivocada

Na avaliação do professor, "os militares, infelizmente, interpretam a determinação constitucional de garantia dos poderes constitucionais como uma espécie de tutela ou de Poder Moderador, e, por mais que isso seja uma interpretação equivocada, ela persiste há muitas décadas na mentalidade de boa parte dos militares".

Pretensão de golpe

"Esse último episódio, tão dramático, tão lamentável, é mais um da longuíssima lista histórica de pretensão de golpe e tentativa de golpe. Foram dezenas desde a Proclamação da República até, infelizmente, recentemente", apontou o professor Carlos Fico (foto).

Alteração do Artigo 142

Na opinião de Carlos Fico, "a única maneira de mudar isso é por meio de uma iniciativa de grande impacto político e simbólico, que consistiria na alteração o Artigo 142 da Constituição, que atribui aos militares a garantia dos poderes constitucionais".

STF já se posicionou

O professor afirmou que "a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, as mesas da Câmara, já disseram que isso não pode ser interpretado dessa maneira, mas não adianta. Entre os militares, boa parte deles, prevalece pela interpretação equivocada de que a garantia dos poderes constitucionais seria uma espécie de moderação do tema entre os Poderes da República".

Processo de conscientização

Fico acentua "que isso está em todas as Constituições da República desde 1891. Em 1988, houve tentativa de mudar, mas não foi possível". Na visão do professor de História do Brasil da UFRJ, "quando, e se nós apresentarmos uma emenda constitucional, e conseguirmos alterar esta redação tão infeliz, isso vai ter um impacto simbólico, um impacto político, e talvez seja o início de um processo de conscientização para que os militares não patrocinem mais essas tentativas de golpe de Estado".

Poder Moderador do Império

"Muita gente me diz: 'quer combater golpe de Estado com mudança da legislação?' É a única coisa que se pode fazer", avalia Carlos Fico. Ele acrescenta que isso teria, entre os militares, um enorme impacto. "Às vezes eles interpretam essa parte do artigo 142 como sendo uma espécie de substituição do velho Poder Moderador do Império."