Sobrevivência política está em jogo na sucessão da Câmara dos Deputados

O Palácio do Planalto e a equipe econômica do governo buscam, com cautela, uma relação de sobrevivência política, tentando alinhar a escolha de um nome para a sucessão de Arthur Lira (PP), na Câmara dos Deputados, para que no próximo ano a convivência seja menos traumática na hora de arregimentar votos para os projetos de interesse da base de Lula.

A força do Centrão

Mas a vontade petista não será tão fácil de ser concretizada. Tem que passar pelo Centrão e, tenha certeza, não será um obstáculo nada facilitado. O poderoso bloco comandado hoje por Lira quer fazer o sucessor na presidência da Câmara, com o apoio de Lula. O PT não tem nomes para fazer seu próprio presidente, avaliam parlamentares.

Candidato de centro

O governo poderia apostar num candidato de centro, numa parceria com alguns partidos da base. Mas o importante neste momento é a articulação política, que pode resolver o problema ou ampliar a situação, transformando-se numa crise difícil de sair.

Fábrica de tratores de Belarus no RS

O Rio Grande do Sul pode receber tecnologia de Belarus para a fabricação de tratores de pequeno porte, específicos para o uso de agricultores familiares e assentados rurais, conforme havia anunciado a coluna Repórter Brasília, dia 29 de janeiro, após entrevista com o embaixador. O assunto foi discutido, nesta terça-feira, em reunião na Embaixada, em Brasília. Participaram do encontro promovido pelo embaixador Sergey Lukashevich, o secretário-executivo do Escritório de Representação do RS, Henrique Pires, e o diretor de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS, Evaldo Junior.

Garantindo recursos em Brasília

A retomada das atividades do Congresso após o recesso parlamentar, já às vésperas do carnaval, trouxe a Brasília, prefeitos de todo o país em busca de garantir seus recursos nas emendas parlamentares. Os executivos gaúchos também iniciaram a semana percorrendo os gabinetes dos deputados e senadores, para garantir o futuro da administração após as eleições municipais.

Emendas parlamentares

O prefeito de Bossoroca (RS), José Moacir Fabrício Dutra (PP, foto), disse à coluna "que o momento é decisivo para os municípios, hora da definição das emendas parlamentares. É importante que nós, prefeitos, estejamos presentes no Parlamento buscando recursos para o município, para nossas entidades, hospitais, entre outros. É o momento da decisão, antes do Carnaval, e depois o fim do prazo dessa decisão", argumentou o prefeito com experiência de quatro mandatos na gestão municipal.

A solução é no município

José Moacir lembra que o cidadão quer soluções para seus problemas. "Ele bate no prefeito, bate no vereador, não vai no governador do Estado, nem no ministro da Saúde, nem no presidente da República, então temos que resolver; e as soluções são caras, principalmente na área da saúde, que envolve bastante recursos." O prefeito argumenta que as emendas têm custeio, para sustentar os municípios, para amenizar.

Corrigir retrocesso

"Infelizmente", lamenta o prefeito, "agora está havendo retrocesso nesse sentido, esperamos que o novo governo corrija essa deterioração, e que facilite mais para os municípios, que é lá na ponta que acontecem as coisas".