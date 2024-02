Mandatos para ministros do STF

As sessões plenárias do Congresso Nacional são retomadas a partir desta terça-feira, após o retorno do recesso parlamentar. Além dos temas já em discussão, entre eles, Inteligência Artificial e Fake News, que terão forte repercussão eleitoral, a MP da desoneração da folha de pagamento e o veto do presidente Lula a mais de R$ 5 bilhões em emendas parlamentares estão nas prioridades. Deputados e senadores devem também se debruçar, sobre os mandatos e decisões monocráticas, dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Evitar corte bilionário

Nesta semana, o governo vai tentar convencer os líderes partidários a manter o veto às emendas de comissão e, assim, evitar um corte bilionário no orçamento logo no início do ano. A ideia é o presidente Lula se envolver diretamente nas negociações, com os líderes e deputados da oposição.

Caminhos para o diálogo

O governo federal procura os caminhos menos esburacados para dialogar com o Congresso Nacional. Entre os "confrontos" que aparecem ao longo do percurso entre Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), comandante do poderoso Centrão, que não está feliz com a forma como o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), vem conduzindo as negociações com o Congresso, acaba ensaiando um embate entre os dois líderes. Em relação a isso, afirmou o líder do governo no Congresso, deputado Randolfe Rodrigues (foto), nesta segunda-feira, Lula não se abala com pressões, e se mantém firme na manutenção de Alexandre Padilha. "Lula tem confiança na articulação de Padilha." Segundo o senador, o petista não busca trocar o titular do cargo.

Vitórias na articulação política

Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, reafirmou que o governo federal tem tido vitórias na articulação política, apesar de alguns percalços. "Não se governa em uma democracia com a ausência do Parlamento, por isso temos que pensar em conjunto", acentuou. O senador ainda afirmou que "o governo não trabalha com nada além do diálogo para destravar a desoneração da folha e o tema das emendas parlamentares, que trouxeram confrontos recentes com alguns congressistas.

Expansão do orçamento

Para Randolfe, não parece razoável a expansão do orçamento. Ele destaca que o governo, ao vetar os valores aprovados pelo Congresso, "não desrespeita". O líder do governo no Congresso Nacional defende que a realidade não deixou possível manter a previsão de despesa maior com receita menor.

Mandato para ministros

Em dezembro de 2023, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que pretende pautar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que cria mandato fixo para os ministros do STF ainda no início de 2024. Segundo Pacheco, o tema é "apropriado" para entrar em discussão. Pela norma atual, o ministro do STF permanece no cargo até 75 anos, quando a aposentadoria é compulsória.

Mandatos fixos no STF

No Congresso Nacional, há mais de uma iniciativa para a criação de mandatos fixos no Supremo. Até Flávio Dino, nomeado para assumir uma cadeira no STF, já foi entusiasta da ideia. Em 2009, quando era deputado federal, Dino propôs uma PEC que delimitava o mandato dos ministros do Supremo em 11 anos. O tema foi exaustivamente cobrado também pelo ex-senador gaúcho Lasier Martins.