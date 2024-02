Acordo Mercosul com UE tem muitos empecilhos

Produtores rurais franceses elevam pressão por redução de impostos e aumento de lucratividade. Os protestos de agricultores, ao longo da semana, pressionaram a União Europeia a encerrar negociações de acordo comercial com o Mercosul. Eles reclamam do preço dos combustíveis e da competição com o mercado externo.

Custo de produção elevado

"Quanto ao acordo Mercosul e União Europeia, nunca se esperou que tivesse consenso geral", avaliou para o Repórter Brasília, o deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB), um dos líderes da Frente Parlamentar da Agricultura. "Ele contraria o interesse dos produtores europeus, que têm um custo de produção muito mais elevado".

Onda de políticas ambientais

O parlamentar esclarece que, "o que tem na Europa hoje não é contra o possível acordo. O que tem, na verdade, é essa onda de políticas ambientais, que saem do razoável; que param de falar na sustentabilidade, que é o equilíbrio entre o social, o econômico, e o ambiental, e passam a ter uma agenda ambiental mais importante que a vida humana".

Modelo produtivo

Segundo Alceu Moreira, "isso acontece também no Brasil o tempo todo. Os produtores estão na rua porque isso está inviabilizando o modelo produtivo. Qualquer coisa que se faça, pode ser multada pela questão ambiental".

Trechos normais estão postos

No entendimento do líder ruralista, "os trechos normais do acordo estão postos, a regulamentação por área é algo que vai ter muita contradição. Um país, por exemplo, como a Irlanda do Norte, se admitir comprar carne do Brasil agora, não pode ter mais nenhuma vaca, pois o custo de produção deles lá é quase dez vezes mais do que o nosso, isso desequilibra completamente o processo".

Cláusulas restritivas

"O acordo entre o Mercosul e a comunidade europeia vai acontecer, mas vai acontecer com uma série de cláusulas que são restritivas, ou por produto ou por tempo", acentuou Alceu Moreira, acrescentando que, "cada um vai avaliar as condições para poder ir mitigando os prejuízos e buscar a alternativas".

Benefícios para os dois lados

Na avaliação de Alceu Moreira, o acordo entre os blocos está amadurecendo mais do que nunca, agora. "Tem um grupo grande que está no centro dessa discussão, que começa a perceber que por maior que sejam os prejuízos pontuais, o eixo do processo é altamente benéfico para os dois lados."

Segurança alimentar

O parlamentar lembra que "é importante ter o combustível da Rússia, é importante ter os produtos chineses; mas nada é mais importante do que garantir para os próximos 20 ou 30 anos, a segurança alimentar para as próximas gerações da Europa".