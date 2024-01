O deputado federal gaúcho Ubiratan Sanderson (PL, foto) afirmou que "muitos detentos usam aparelhos celulares para cometerem crimes de dentro da prisão". Ele, juntamente com outros parlamentares, apresentou projeto que obriga as prestadoras de serviços de telefonia móvel a instalar bloqueadores de celular dentro das instituições prisionais.

Chega de vistas grossas

Para o parlamentar gaúcho, "a essa altura do campeonato, não dá mais para o Estado fazer vistas grossas aos verdadeiros escritórios do crime que funcionam a partir do interior dos presídios".

Chips cerebrais

A empresa Neuralink, do bilionário Elon Musk, dono do X, ex-Twitter, conseguiu implantar um de seus chips cerebrais, sem fio, em um ser humano. O presidente eleito da Federação Mundial de Sociedades de Neurocirurgia, Luis Borba, disse, em entrevista, nesta quarta-feira, "que isso significa um enorme avanço, especialmente para pacientes com problemas na atividade cerebral. É um outro patamar de estudo".

Profundidade tecnológica

Na visão do especialista, "a ideia é que o chip possa ler a função motora no cérebro e transmitir para algum local, ou levar a própria mobilidade do corpo. Com a entrada de Elon Musk, a profundidade tecnológica vai aumentar muito".

No olhar do professor

Após ler a notícia, pensei em conversar com um professor com experiência política e editorial e que, na minha visão, tivesse sensibilidade para avaliar a profundidade do tema. Conversei com o professor José Fogaça, presidente do Conselho Editorial e de Formação Política, da Fundação Ulysses Guimarães, ex-deputado, ex-senador e ex-prefeito de Porto Alegre, com olhar também de sensibilidade musical - ele é compositor - para saber como ele via mais esse surpreendente avanço de Elon Musk.

Vai acontecer, diz Fogaça

"É inevitável, vai acontecer. É uma experiência que vai ter um desenvolvimento muito grande, de muitos anos; mas é uma coisa para as futuras gerações viverem. Não vejo como fugir disso", avaliou.

Inteligência artificial já chegou

Para Fogaça, "atualmente, a Inteligência Artificial já está resolvendo problemas de empresas". Citou o exemplo do filho que mora na Itália e toma decisões na empresa dele, de entretenimento e marketing, com a Inteligência Artificial.

Desprovido de autocensura

José Fogaça concorda com o presidente eleito da Federação Mundial de Sociedades de Neurocirurgia que a profundidade tecnológica vai aumentar muito. Sua opinião sobre Elon Musk: "Ele é completamente desprovido de autocensura", avaliou

Os que sabem usar, e os que não sabem

Na opinião de José Fogaça, "vai haver uma grande diferença entre os humanos, ou seja, está começando a acontecer a diferença entre os que sabem usar e os que talvez nunca venham poder usar. Ou por falta de acesso, por falta de recursos, por pobreza, falta de conhecimento; e aqueles que já utilizam de maneira altamente desenvolvida", acentuou Fogaça. "Esse é o temor que eu tenho. O aumento das desigualdades sociais, econômicas, intelectuais, no nosso País, na nossa aldeia, na nossa cidade, no nosso mundo."