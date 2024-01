Mutirão de combate à dengue no Distrito Federal

O número de casos de dengue no Distrito Federal, que soma cerca de 29 mil registros entre 1º e 27 de janeiro, levou as autoridades de saúde regionais a trabalhar no enfrentamento do problema como epidemia. A informação é da Secretária de Saúde, Lucilene Florêncio (foto). Ano passado, os casos suspeitos totalizaram 2.154. Dos 29 mil casos da doença na região, seis mortes foram confirmadas e outras 24 estão sob investigação.

Esforço conjunto

O combate à dengue tem reunido esforços de todo o Governo do Distrito Federal (GDF) e parceiros. Uma dessas iniciativas é a compra de medicamentos para tratamento de pacientes com a doença, operação no valor de R$ 8,3 milhões, que envolve a Secretaria de Saúde e o Consórcio Brasil Central.

Exército no combate à dengue

Treinados pelo Governo do Distrito Federal, 200 integrantes das Forças Armadas ajudarão nas operações diárias de eliminação dos focos do mosquito transmissor da doença; outros 30 soldados vão colaborar na assistência aos pacientes infectados, e 20 reforçarão a aplicação de fumacê.

Dengue no Rio Grande do Sul

Já o Rio Grande do Sul apresentou em todo o ano de 2022, cerca de 67 mil casos de dengue, com 66 óbitos. Em 2023, o Estado apresentou um número total de notificações de 73.517, com 38.532 confirmados e 54 óbitos em razão da doença. Os dados são da Secretaria da Saúde.

1º caso de sarampo

O Rio Grande do Sul teve o primeiro caso confirmado de sarampo desde 2022. O diagnóstico de um menino de 3 anos, que chegou do Paquistão em dezembro passado, foi confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do RS, e pela Fiocruz, do Rio de Janeiro.

Vacinas de dengue e sarampo

Henrique Fontana, médico, secretário-geral do PT e ex-deputado, falou ao Repórter Brasília sobre dengue e sarampo. "Infelizmente, nós tivemos um declínio nas curvas de vacinação no Brasil por conta da irresponsabilidade do governo que nos antecedeu, que incentivou uma cultura anti-vacina. Isso está sendo recuperado desde o primeiro ano do governo Lula. Não tenho dados de cabeça agora, mas todas as curvas de vacinação estão melhorando; isso é a solução mais efetiva."

Medidas preventivas

Na questão da dengue, pontua Henrique Fontana, "o Ministério da Saúde, que atua com parecer técnico, e está olhando para a saúde pública, vai nos ajudar a enfrentar o problema".