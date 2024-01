A redução da jornada de trabalho entra para a pauta de debates com entidades, parlamentares e especialistas em Direito do Trabalho, avaliando as propostas apresentadas ao Parlamento. Professor de Direito Processual do Trabalho, da Universidade do Rio de Janeiro, Bruno Freire e Silva acredita que a aprovação do projeto de lei dependerá da vontade política.

Vantagens para o empregado e empregador

Na opinião do professor, "é um projeto interessante, com um viés que, em princípio, poderia ser voltado para a situação do empregado, mas, analisando de forma macro, a gente pode ver também vantagens para o empregador".

Produtividade e qualidade de vida

"Nós temos um cenário vigente, hoje, em que o empregador quer maior produtividade do empregado, e o empregado, muitas vezes, não quer só ganhar mais, ele quer ter uma qualidade de vida, quer ter um tempo que ele possa se dedicar à família, ao lazer."

Alinhamento entre as partes

"Esse projeto de lei eu vejo como um grande contexto, desde que muito bem alinhado entre as partes, muito bem combinado; o projeto de lei remete para acordos individuais, acordos coletivos", afirmou em entrevista, Bruno Freire e Silva (foto).

Negociação coletiva

Na visão do professor de Direito, a negociação coletiva sempre é o melhor caminho para reger as relações de trabalho, que é o fruto das negociações entre as classes. "Vejo com bons olhos, pode ser que funcione. Vou imaginar as situações de crises econômicas em que vivemos, e que o empregador não quer dar um aumento; ele pode reduzir a carga de trabalho alinhado com o trabalhador, que pode preferir uma carga horária menor, com uma contemplação de maior produtividade." Na avaliação do professor, "quando a pessoa está equilibrada, ela produz mais. Isso passa por um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal do trabalhador".

A importância da entrega

Questionado sobre reduzir a carga horária e manter o salário, Bruno Freire e Silva destaca que "só fechará de forma interessante para ambas as partes, se houver uma maior produtividade do trabalhador. Tem aquele tempo em que o trabalhador fica parado, não produz. Então, se houver uma redução da jornada e com a maior produtividade, a depender da profissão, conta muito mais a entrega do que o tempo à disposição do empregador", acentuou.

Período de experiência

Bruno Freire e Silva sugeriu que as partes podem negociar um período de experiência de três meses, seis meses, para ver como vai funcionar. "Você tendo um dia livre na semana, com redução parcial da jornada por tempo limitado, para se aferir se a empresa vai ter alguns prejuízos, ou pelo contrário, um trabalhador equilibrado, na sua vida pessoal, vai ter uma produtividade maior."

Comprometimento do trabalhador

"Os quatro dias na semana que você for trabalhar, vai trabalhar com um empenho muito maior, com uma garra muito maior para trazer um resultado muito maior do que você trabalhava em cinco dias. Essa matemática que só na prática mostrará se vai funcionar, dependerá muito do comprometimento desse trabalhador."