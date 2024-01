Saidinhas de presos e câmeras corporais para a PM são temas polêmicos

O atual procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo, futuro secretário nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, com 34 anos de experiência no Ministério Público, é entusiasta das "saidinhas temporárias" de detentos, que vêm sendo criticadas por alguns governadores e lideranças do setor de segurança pública. Ele vê como muito positivo para a reintegração dos presos à sociedade, tomando-se os devidos cuidados. Defende também as câmeras corporais nos uniformes de policiais. Argumenta que "a iniciativa aumenta a eficiência da Polícia Militar e, junto disso, na absolvição de pessoas inocentes".

Ajuda na ressocialização

O futuro secretário nacional de Segurança Pública adiantou, em entrevista, que é entusiasta das saidinhas temporárias de presos no período de fim de ano. Na visão dele, "isso colabora com a ressocialização; mas é preciso ver uma forma de aperfeiçoamento; tem que tomar cuidado com quem a gente está concedendo essas saídas", recomendou. Mário Sarrubbo, escolhido por Ricardo Lewandowski, chega também com as bênçãos do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Porta de entrada

A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Rio Grande do Sul deve anunciar, nos próximos dias, um novo programa de imóveis para diminuir a defasagem de moradias, que hoje é estimada em 220 mil. O secretário Carlos Gomes disse ao Repórter Brasília "que o que o Estado deseja é fazer com que as pessoas transformem seu aluguel na prestação da casa própria".

Falta de imóveis

Na previsão de Carlos Gomes (foto), "com certeza, passa dos 3 mil. A primeira etapa de construção dependerá dos investimentos disponibilizados. O nome do programa é 'Porta de Entrada'. Hoje, o déficit habitacional no Estado do Rio Grande do Sul é estimado em 220 mil moradias, levando em consideração também os que vivem de aluguel, ou seja, tanto em habitação precária, como também os que pagam aluguel", argumenta.

Financiamento via Banrisul ou Caixa

A intenção da Secretaria de Habitação, segundo explicou Carlos Gomes, "é estar com a seleção dos interessados pronta, com financiamento do banco, que pode ser via Banrisul ou Caixa Econômica, no menor tempo possível".

Programa diferente do que existe

O objetivo, acentua o secretário, "é lançar um programa diferente do que já existe; que é o Minha Casa, Minha Vida, da Caixa, que atende a população de baixa renda. Já no programa do Rio Grande do Sul, a intenção é ampliar um pouco mais, com faixa dois, com faixa três, com imóveis de até R$ 300 mil, uma faixa melhor do que já existe".

Falta de moradia impede crescimento

"A intenção é envolver os municípios, pois identificamos que existem municípios que não crescem mais economicamente por falta de moradia para os trabalhadores que querem ir para a cidade para trabalhar, mas não há casas, nem para alugar, e muito menos para comprar", argumenta o secretário.

Fomentar a construção civil

"Esse é um programa que, entre outros benefícios, vai movimentar a construção civil, que vai ajudar esses trabalhadores que querem morar próximo de seu trabalho e que não têm hoje oferta de moradias para eles."