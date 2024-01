Fim da isenção fiscal para religiosos

A suspensão de isenção fiscal no salário de lideranças religiosas amplia a lista de atritos do presidente Luiz Inácio Lula da SIlva (PT) com evangélicos. A bancada evangélica no Congresso Nacional reage, e fala em perseguição. O fim do benefício abre nova frente de atrito com o governo, que vem sendo criticado por lideranças religiosas evangélicas. A decisão atende uma determinação do Tribunal de Contas da União.

Rebuliço no segmento evangélico

A Receita Federal suspendeu um ato do governo Jair Bolsonaro (PL) publicado em julho de 2022, que ampliava a isenção de impostos sobre salários pagos a líderes religiosos, como pastores. O cancelamento da medida, que garantia que contribuições previdenciárias e Imposto de Renda (IR) não incidisse sobre a remuneração, foi publicado nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União, causando um rebuliço entre as lideranças do segmento evangélico, reacendendo com mais força a polarização entre Lula e Bolsonaro.

Afronta aos religiosos

A bancada evangélica, sempre mais identificada com o ex-presidente Bolsonaro, culpa Lula por tirar a vantagem.Na ocasião, Bolsonaro insinuou que a medida poderia ter sido editada antes por outros governos, mas não "ia adiante por perseguição religiosa". Na realidade, logo após a isenção ter sido concedida aos pastores, a área técnica da Receita Federal começou a revisar o ato de Bolsonaro. O documento não passou pela avaliação de impacto de receita, um procedimento adotado para todas as renúncias fiscais.

Para líder, 'decisão não faz sentido'

Para o líder da Bancada Evangélica na Câmara dos Deputados, Silas Câmara (Republicanos-AM, foto), "a decisão não faz sentido, já que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem dito que quer se aproximar dos evangélicos". Câmara classificou o ato da Receita como lamentável.

'Nós avisamos', diz Damares

"Começou! Nós avisamos que, de uma forma ou de outra, a perseguição viria", afirmou a vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Senado, Damares Alves (Republicanos-DF), com manifestações nas redes sociais, criticando a decisão do governo.

Brecha para exploração política

"Apesar das circunstâncias, não resta dúvida que abre brecha para exploração política contra o governo", avalia o pastor e professor de Teologia Peniel Pacheco, destacando que "é fato que essa isenção de IR na pessoa física do pastor nunca existiu. Isso foi feito através de medida adotada por Júlio César Vieira Gomes - o mesmo que tentou liberar as joias doadas pelos sauditas ao então presidente -, e revela o nível de populismo religioso de Bolsonaro".