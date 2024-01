Para o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, e Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, "o grande desafio hoje no Brasil na área de segurança é o combate ao crime organizado, não há dúvida disso. E isso é o que pensa a maioria dos secretários de segurança do País", afirmou.

Responsabilidade compartilhada

A questão da segurança pública também é uma prioridade absoluta para o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que terá como maior desafio o combate ao crime organizado, que será feito "em absoluto respeito ao que diz a Constituição Federal no que concerne à responsabilidade compartilhada entre os entes federativos".

Prioridade 1

Para Sandro Caron, "esse combate ao crime organizado deve ser a nossa prioridade número um. Há muitos anos estamos conversando com vários secretários, buscando exatamente o que seriam sugestões para que se faça uma virada de chave no Brasil, para que se busque um trabalho diferenciado, algo que realmente enfraqueça esse panorama". O secretário disse, em longa entrevista ao Jornal da CBN, que, "se não buscarmos com urgência medidas contundentes, vamos ter, até 2026, uma piora no cenário de segurança pública no Brasil."

Trabalho conjunto

Segundo o secretário de Segurança do RS, "a realidade hoje já nos mostra que esses mesmos grupos do crime organizado já atuam em vários estados do Brasil. Temos sim que trabalhar em conjunto, não tem como combater de maneira isolada, por exemplo, a facção oriunda de São Paulo que está em todo Brasil, em toda América do Sul, inclusive em países na Europa, mas uma ação conjunta, bem feita, de asfixia financeira. Essa ação em um só estado não vai trazer resultado de enfraquecimento desses grupos, então tem que ter uma atuação nacional".

Trabalho integrado

"Já há uma parceria, uma troca de informações; inclusive, prisões de faccionados de um estado e outro estado do Brasil. Então eu diria assim, de maneira muito clara, integração não é mais o problema na Segurança Pública do Brasil, nós já trabalhamos muito integrados em estados, inclusive também com órgãos federais", avalia o presidente do Conselho de Secretários de Segurança do Brasil.

Ações dos diversos órgãos

Na visão do experiente policial, "é necessário que haja uma priorização, é muito importante também, além de ações operacionais dos estados, ações de órgãos federais, como a Polícia Federal, como o COAF."

Asfixia financeira

"A melhor forma de enfraquecer o crime no Brasil é com asfixia financeira, mas isso tem que ser feito de maneira coordenada entre os vários estados", pontua o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança.

Capilaridade em todo o Brasil

Para Sandro Caron, "é necessário também uma priorização dos órgãos federais que tem essa capilaridade em todo o Brasil; e mais, eles têm a capilaridade também fora do Brasil, eu cito aqui o caso da Polícia Federal que tem as diversas adidâncias espalhadas pelo mundo, e isso permite também uma integração com polícias de outros países, onde essas facções brasileiras hoje estão", enfatiza o secretário.