Imunização contra a dengue

Após a alta nos casos de dengue em todo o Brasil, o Ministério da Saúde pretende priorizar a vacinação de crianças e adolescentes entre 6 meses e 16 anos. O presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, pediatra infectologista Renato Kfouri, afirma que há uma grande discussão que vem sendo feita. A realidade é que não haverá vacinas para atender a demanda e o Ministério da Saúde terá que definir quem será atendido antes. Um problema de difícil solução.

Calendário de vacinas

Renato Kfouri alerta dizendo que "vamos ter 50 milhões de doses de vacinas em cinco anos". "Neste primeiro ano, além das 5 milhões compradas, chegarão algumas doações, que totalizarão cerca de mais 2 milhões de doses para 2024. Possivelmente vamos diminuir essa faixa etária, coincidindo com o HPV de 9 a 14 anos. Acho que será a melhor recomendação."

Decidir quem serão os primeiros

Na avaliação do médico infectologista, "vamos ter o suficiente para vacinar cerca de 3 milhões e meio de pessoas. No Brasil, com uma população tão grande, há de se decidir quem serão os primeiros a ser vacinados. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a vacinação do adolescente como prioridade, já que os estudos com a vacina mostraram os melhores dados de efetividade. Terá que haver algum critério, talvez nas regiões onde a incidência da doença seja maior", argumenta o médico Renato Kfouri.

Sob controle, "mas problema existe"

Para o deputado gaúcho e médico Pedro Westphalen (PP), da Frente Parlamentar da Saúde, "a dengue é realmente um problema, mas ainda está sob controle". Ele disse ao Repórter Brasília que "estão saindo vacinas contra a dengue, mas com o excesso de chuvas e um enorme calor, acaba facilitando a chegada da doença. Mas não está fora de controle", acentuou. O congressista médico alerta dizendo: "tem que ter cuidado, não tem que se assustar, mas tem que entender que o problema existe".

Bullying e Cyberbullying

Lula sanciona lei que inclui bullying e cyberbullying no Código Penal. A medida sancionada na segunda-feira prevê também o aumento nas penas de crimes cometidos contra crianças e adolescentes, passando a ser classificados como hediondos. A lei teve origem no PL 4224/2021, do deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB).

Capital do Balonismo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sancionou a lei que confere ao município gaúcho de Torres o título de "Capital Nacional do Balonismo". O projeto de lei é de autoria do deputado federal Alceu Moreira (MDB), que celebra a importância do Festival Internacional de Balonismo para a cidade, considerado o maior da América Latina.