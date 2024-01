O primeiro desafio do governo junto com o Congresso Nacional, em 2024, após o recesso de deputados e senadores, será regulamentar a reforma tributária.

Números da economia

O deputado federal José Guimarães (foto, PT-CE), líder do governo na Câmara, que se prepara para o trabalho da reforma tributária, "comemora os dados da economia que são todos favoráveis". "O Brasil se tornou o segundo país do mundo que mais recebe investimento externo, em primeiro estão os EUA". O líder destaca que a inflação está sob controle: "as agências de risco começam a reclassificar a nota de investimento. Agora, a tarefa principal do governo, no primeiro semestre, será regulamentar a reforma tributária".

Processo simples

O vice-líder do governo, Reginaldo Lopes (PT-MG), disse acreditar que a regulamentação da reforma tributária, será um processo simples.

Tratamento especial

O deputado, que coordenou o grupo de trabalho sobre a reforma, ressaltou que os pontos principais já foram definidos na Constituição, como os setores que terão tratamento especial e as áreas com alíquotas menores. Lopes afirmou que, "como o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) é muito objetivo, o trabalho da regulamentação será, basicamente, definir conceitos, como serviço de educação, serviço de saúde e quais são os produtos que podem compor a cesta básica".

Tudo aprovado até julho

O governo tem de regulamentar a reforma em até 180 dias. Reginaldo Lopes crê que até julho todas as medidas já estarão aprovadas.

Desoneração da folha

O senador Efraim Filho (União-PB), autor do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2027, ameaça entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) se a MP que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia não for devolvida ao Executivo.

Imposição de agenda

"Lula quer impor uma agenda que não sustentou no Congresso. Por isso, a expectativa é da devolução da MP", sustentou Efraim Filho. Na avaliação do senador, "durante a tramitação do projeto o governo foi inerte, não propôs nenhuma alteração e nem buscou falar com os líderes para tentar negociar alguma coisa; e aí depois de perder quer derrubar", disparou com indignação o autor do projeto de lei.

Repúdio às críticas de Lula

A senadora bolsonarista Damares Alves (Republicanos-DF) manifestou "repúdio às críticas ofensivas do presidente Lula ao governador Ibaneis Rocha (MDB-DF), ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos policiais militares do Distrito Federal". A senadora classificou como "leviandade" as críticas de Lula e que jamais deveria ser cometida pelo chefe do Poder Executivo federal.

Lewandowski na Justiça

"Com Ricardo Lewandowski na Justiça, Lula atrai STF para enfrentar parlamentarismo neoliberal bolsonarista", destaca o jornalista César Fonseca, em artigo para o Repórter Brasília. Na visão do analista, "o parlamentarismo neoliberal bolsonarista barra o presidencialismo, anulando-o, institucionalmente, em confronto nítido com a Constituição; impedindo a governabilidade e avanço do PAC. Por isso, o presidente poderá apelar para judicialização de iniciativas que adota e que o Congresso repudia".