Democracia inabalada

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, fez em entrevista, um balanço, do que aconteceu desde 8 de janeiro de 2023, quando os Três Poderes foram invadidos e depredados. O que se viu é que "a democracia no Brasil se provou extremamente resiliente". Saindo fortalecida, como ficou claro no ato realizado ontem na Câmara dos Deputados, com a integração, de todos os Poderes.

Conviver com a divergência

"É isso que nós precisamos enfrentar. É as pessoas recuperarem a capacidade de conviver harmoniosamente na divergência", apontou Luís Roberto Barroso acrescentando que "o ponto é as pessoas poderem se tratar com respeito e consideração, mesmo na divergência. Isso nós perdemos e estamos precisando recuperar em meio ao esforço de pacificação".

Liberdade de expressão

"A liberdade de expressão", enfatizou o ministro, "evidentemente, não é abrigada quando se trata de incitação ao crime e à prática de atos violentos. O que aconteceu no Brasil e em outras partes do mundo foi um processo de construção de um extremismo político anti-institucional, anti-pluralista, que em alguns países do mundo prevaleceu esse processo. O Supremo assumiu para si o papel de evitar que coisas daquela natureza acontecessem".

Modernidade e tecnologia

O dia 8 de janeiro de 2023 foi o ponto culminante de um processo histórico, de um discurso de ódio e intolerância. O papel das plataformas na propagação de informações pelas redes sociais foi questionado na entrevista. "O mundo todo vive uma revolução tecnológica que incluiu a extensão dessas plataformas digitais, que trouxeram muitas utilidades, muitas facilidades para a vida. Eu não sou dessas pessoas que acham que a modernidade, o progresso vêm para o mal". avaliou Barroso.

Campanhas de desinformação

Na opinião de Luís Roberto Barroso, "o que as redes sociais permitiram, as plataformas digitais permitiram, é o acesso ao espaço público e a emissão de opiniões, na circulação de informações, sem nenhum tipo de filtro. Isso, de certa forma democratizou o acesso ao espaço público, mas permitiu também a campanha de desinformação dos discursos de ódio, de teorias conspiratórias e destruição de reputações. Por isso, em todo o mundo se está discutindo algum grau de regulação dessas plataformas digitais, não para conter a liberdade de expressão, mas para evitar algum tipo de abuso que pode ser altamente comprometedor para a democracia e para os direitos fundamentais".

Integridade e civilidade

"O que eu vejo é um mundo em que a circulação da informação se transformou e nós precisamos adaptar esses novos meios, essas plataformas digitais a requisitos mínimos de integridade e civilidade para que eles não sejam destrutivos da democracia", defendeu Luís Roberto Barroso.

Imprensa tradicional

Luís Roberto Barroso acentuou que acha importante a necessidade de recuperação de espaço pela imprensa tradicional. "A sociedade democrática precisa ter um conjunto de fatos objetivos comuns compartilhados por todas as pessoas. A partir daí as pessoas terem a sua própria opinião."

Fazer com que mentir volte a ser errado

"Nós precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo. Embora a vida comporte muitos pontos de observação, a gente deve trabalhar com fatos verdadeiros."