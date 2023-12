Poderes celebram reforma tributária

Com um espetáculo democrático, com aplausos, vaias e até agressão física entre parlamentares, o Congresso Nacional promulgou, nesta quarta-feira, após cerca de 30 anos de espera, a reforma tributária. Enquanto alguns congressistas desrespeitaram o rito de conduta parlamentar, o presidente Lula, sem se abalar, juntamente com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, todos pregaram a união, destacando a importância de os Poderes da República atuarem, em harmonia, em favor dos brasileiros. Queira ou não, a direita e a esquerda, o que o mundo viu foi um ato democrático, com uma democracia amadurecendo. Agora, começa uma nova etapa, a implementação da reforma, um desafio nada fácil para todos.

Avanço para a modernidade

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) falou com o Repórter Brasília sobre o novo regime de impostos do País. "Acho que agora começa a implementação da reforma, acho que aumenta a carga tributária." O senador destaca que "é um avanço para a modernidade; há 40 anos se trata desse assunto. Já quando cheguei aqui, em 1999, se falava em reforma tributária, 26 anos depois ela sai", salienta o parlamentar.

Gestada na Paulista

A preocupação, acentua Heinze, "é onde ela está gestada? Foi gestada na Paulista. O interesse de banqueiros, interesse das grandes indústrias paulistas, dali que Bernard Appy engenhou esse assunto. Por ali e verificando as forças que eles fizeram, eu vejo que alguém paga a conta; e esse alguém vai ser o comércio, vai ser o serviço. O próprio agro teve alguma vantagem para frente, mas também acho que estará prejudicado", avalia o senador, que já passou por todos os estágios da política nacional.

Arranjo aumenta carga tributária

Na opinião de Luis Carlos Heinze, "nesse sentido, nesse arranjo que estão fazendo, a carga tributária aumenta e reforça essa concentração em Brasília. No governo passado, (Jair) Bolsonaro (PL) teve menos Brasília e mais Brasil. Esse fato vai concentrar o poder no Conselhão. Então, se você mora em Tucunduva e vem aqui para Brasília, mora em Horizontina e vem para cá, vai ser mais Brasília e menos Brasil; essa concentração aqui faz com que os estados tenham que se organizar", argumenta o senador.

Rio Grande do Sul

Heinze afirmou que "o (governador) Eduardo (Leite, PSDB) já está aumentando a carga dele. Ele veio aqui e pressionou a Câmara para votar, votaram, e novamente está aqui no Senado tentando reagendar". Segundo o senador, "o governador agora está ajeitando alguma coisa, se queixando que vai ser prejudicado. Isso para mim dará problema nos processos. A população vai pagar mais", disparou.