Governo, Congresso e sociedade

O ministro de Relações Internacionais, Alexandre Padilha (PT), classificou como positiva a relação entre o governo e o Congresso: "Existe uma relação de diálogo entre governo e Congresso Nacional". Padilha afirmou que "o governo, o Congresso e a sociedade são sócios na construção deste bom momento econômico e de recuperação social que o Brasil está vivendo".

Reequilibrar ambiente econômico

Alexandre Padilha ressalta que a agenda do governo é fundamental para o País, e vai avançando. "Nós começamos o ano com quatro objetivos: reequilibrar o ambiente econômico do País, terminar o ano com o PIB crescendo a 3%, inflação controlada, desemprego em queda. Além disso, recriar os programas sociais, salvar a democracia e reposicionar o Brasil no mundo."

Time campeão 'é assim', diz Padilha

Para o ministro, "quando você pega o conjunto da obra, o campeonato inteiro, essa relação governo, Congresso Nacional e sociedade sai vitoriosa. Isso não significa que, ao longo de todo o campeonato, não tenha tido alguma derrota, algum empate, algum jogo mais difícil fora de casa, mas time campeão é assim".

Política para ovinocultura

O presidente da Frente Parlamentar da Uva, Vinho, Sucos, e Espumantes, deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP), cobrou do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, uma política para a ovinocultura no Plano Safra.

Queimando lã

O deputado argumenta que hoje o produtor no Rio Grande do Sul está queimando a lã (foto). "Ele tem duas safras, e está fazendo a terceira esquila, e como não há um programa de classificação, de remuneração por qualidade, não há uma política para ovinocultura, em especial para a lã. Devido à saída das cooperativas, há uma necessidade de voltar a motivar a ovinocultura. O ministro prometeu que vai incluir isso no Plano Safra."

Legalização dos jogos

Para o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), "os jogos são uma questão de atitude do ser humano, como também beber e fumar. Tem que ter sempre muito cuidado com isso, porque pode se tornar um vício. É igual aquele vinho que você toma uma vez, daqui a pouco tem que se tomar todo o dia; e com isso vai se perdendo o controle".

Brasil no Parlasul

O Parlasul realizou a última reunião do ano. Schuch, que é um dos representantes brasileiros no Parlamento do Mercosul, conversou com o Repórter Brasília ao retornar de Montevidéu e anunciou que o Parlamento assinou uma licitação para a reforma de um prédio destinado a ser sua sede própria. "Isso mostra que os países estão confiando nesta organização para discutir democracia, integração regional, acordos com a União Europeia e outros temas peculiares ao bloco."