O deputado Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF, foto) criticou, em pronunciamento da tribuna na noite de segunda-feira, a legalização da jogatina no Brasil. O parlamentar afirmou que "o projeto das apostas foi emendado no Senado e a matéria nos causa muita preocupação". O parlamentar afirmou: "o projeto beneficiará 800 empresas, e o que nos chama atenção é que, atualmente, 70% do lucro das chamadas empresas bets (plataformas de apostas esportivas), que reúne casas de apostas internacionais, são oriundos dos jogos proibidos".

Incentivo aos ludopatas

Também chama a atenção, acentua o congressista, "que com esses jogos proibitivos, o intuito do governo obviamente é sempre aumentar a arrecadação. E aí foi feita uma alteração no texto do Senado em relação ao Imposto de Renda, ou seja, em vez de deduzir 30%, baixaria para 15%, fazendo uma propaganda enganosa que estaria então diminuindo a arrecadação de impostos, quando na verdade, esse artifício visa ludibriar, visa incentivar os ludopatas, ou seja, as pessoas viciadas em jogatinas a jogarem cada vez mais".

Custo social para os dependentes

Na opinião do deputado Professor Paulo Fernando, "outro argumento falacioso usado pelos arautos da jogatina e que diz respeito à arrecadação, que poderiam ser arrecadados até R$ 4 bilhões, mas em momento nenhum se fala em relação ao custo social, ou seja, quanto custa ao Sistema Único de Saúde (SUS) tratar os dependentes da jogatina. Muitas vezes, são acometidos da drogadição, ou seja, do álcool, das drogas, e também a questão do suicídio".

Demissão no comércio

O parlamentar argumenta dizendo que "não existe dinheiro novo, o dinheirão do comércio sai de outra atividade econômica e é deslocado para a jogatina, razão pela qual me preocupa a questão da demissão no comércio em relação à futura legalização. E mais incrível que tudo isso, é que após teremos o risco de ter cassinos em 250 milhões de celulares".

Retirada de fake news do ar

O Supremo Tribunal Federal formou maioria para validar uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que agiliza a retirada de fake news do ar em período eleitoral. Uma ação da Procuradoria-Geral da República que contesta a medida foi rejeitada pelos ministros.

Não atinge a liberdade de expressão

A norma prevê que o Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar que as notícias falsas sejam derrubadas em até duas horas, às vésperas da votação. Além disso, as multas podem chegar a R$ 150,00 por hora em caso de descumprimento. O relator, ministro Edson Fachin, afirmou que a norma não atinge a liberdade de expressão.