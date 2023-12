Médico e deputado federal gaúcho avalia avanços da saúde

O deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP, foto) fez, para o Repórter Brasília, um balanço dos avanços do setor de saúde neste ano no Congresso Nacional. O parlamentar destacou duas sanções importantes. "Primeiro foi um projeto do deputado Antonio Brito (PSD-BA), do qual eu fui relator e que nós fizemos com que haja um reajuste anual da tabela Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro de cada ano, pela inflação. O projeto passou na Câmara, passou no Senado e vai para a sanção presidencial."

Avanços importantes

Outro destaque mencionado pelo congressista, que é médico, da Frente Parlamentar da Saúde, que ele também foi relator, é o Projeto de Lei 7.082/2017, que regulamenta as pesquisas clínicas no Brasil. "Isso permitirá maiores investimentos e avanços em tratamentos contra câncer, Alzheimer e outras doenças."

Estudos científicos

"Depois de vários anos em discussão no Congresso Nacional, foi aprovado, pela Câmara dos Deputados, no final deste ano. O projeto é de autoria da ex-senadora Ana Amélia Lemos e estava tramitando na Câmara, tendo passado por diversas audiências públicas e por três comissões antes de ir a plenário", celebra o parlamentar. A proposta seguiu para sanção presidencial.

Pesquisa clínica

O deputado aponta: "a pesquisa clínica tinha muitos projetos que dificultavam, às vezes, levava até 18 meses para iniciar uma pesquisa. Nós fizemos um relatório, alinhando o projeto, destravando obstáculos burocráticos".

Patologias tradicionais

No que diz respeito às vacinas, o médico deputado Pedro Westphalen afirmou: "a minha preocupação é com as patologias tradicionais, que são evitadas pelas vacinas, tipo sarampo, poliomielite; são muito baixos os índices de vacinação".

Mortes evitáveis

Na avaliação do deputado, "o Ministério da Saúde tem que fazer campanhas de vacinação, tem as vacinas tradicionais. A vacina do Covid é uma vacina emergencial e, inclusive, não deram segmento. As vacinas tradicionais são sarampo, poliomielite, HPV e tantas outras, são 20 vacinas tradicionais. A preocupação é que algumas doenças voltem ao Brasil, inclusive tivemos morte por sarampo, que é perfeitamente evitável".

Desafio do médico

Falei com o deputado Pedro Westphalen sobre uma resposta que me deu o endocrinologista Luiz Carlos Carvalho sobre a relação médico-paciente. Ele defende que "o médico tem que interagir com o paciente, ouvir o paciente, tocar no paciente, ter a confiança do paciente. Essa interação médico-paciente tem que ser resgatada. O Dr. Luiz Carlos Carvalho tem toda a razão. Tem que botar a mão no paciente, tem que escutar o paciente, tem que ouvir o paciente. Este é o resgate clínico", afirmou Westphalen.

Clínico geral

O deputado disse que tem uma Frente Parlamentar de Valorização do Clínico e Resgate da Identidade Médica, que "é aquele médico que está ao lado do paciente, tem que estar, tem que conversar com o paciente. Esse médico que conhece Medicina evita muitas internações, isso é extremamente importante".