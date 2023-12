Crise de público no cinema nacional

O cinema nacional continua enfrentando uma crise de público nas salas de projeção, que foi agravada pela pandemia, que afastou de forma abrupta os amantes das telas, mas muito também pelos streamings, que de certa forma, ocuparam um grande espaço, aberto por aquele público mais cômodo, que prefere ficar em casa, sentado em frente à TV assistindo aos lançamentos que mal passaram pelo cinema.

Triste realidade

Muitas vezes um filme é lançado no cinema, mas o público espera alguns meses ou até mesmo semanas para ver em casa. Isso é ainda mais grave quando se trata de produções nacionais. O público brasileiro é avesso a filmes produzidos no Brasil. O que se sabe ao certo, é que em algum momento o cinema nacional se viu órfão de público. É fato que comédias também já estão saturadas e o cinema nacional carece de novos formatos.

Sequestro do voo 375

"O Sequestro do Voo 375" é um longa-metragem que relata o caso que poderia ter sido o 11 de Setembro brasileiro. Em 1988, o trabalhador Nonato (Jorge Paz) se rebela contra o presidente Sarney e as dificuldades de um país em crise e orquestra o sequestro de um voo comercial para um atentado ao Palácio do Planalto.

Máquina de Hollywood

No dia 7 de dezembro entrou em cartaz um grande filme nacional que pode provar que não deve nada ao cinema produzido em Hollywood. A máquina gira em torno de um nome: Hollywood. Quando vem de lá é bom. Será mesmo?

Mais investimentos em educação

A necessidade urgente de aumentar os investimentos na educação como forma de combater a evasão escolar é defendida pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF, foto), que ressalta a importância da conectividade nas escolas para melhorar o aprendizado.

Integração entre os órgãos

Izalci Lucas sugeriu maior integração entre diferentes órgãos do governo, para viabilizar a implantação de tecnologias, como o acesso à banda larga nas escolas de todo o País. Izalci salientou que muitas instituições não têm energia elétrica, sugerindo a implantação de energia solar como uma solução viável.

Sem surpresas

Para o tucano, ver o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), que foi divulgado na última semana, não traz nenhuma surpresa. "Esperar um resultado do Pisa com as políticas públicas que nós temos é esperar um milagre. Como a gente pode esperar um resultado importante na Matemática, no Português, na Ciência, se você não tem nenhuma política de Estado com relação à educação?", cobrou.