O deputado Mendonça Filho (União-PE, foto), relator do Novo Ensino Médio, defende carga horária do ensino técnico, que pode ser reduzida na proposta do presidente Luiz Inácio da Silva (PT). Ele afirma que a alteração apresentada pelo governo inviabiliza a educação técnica no País, e que este é um dos pontos que consta no seu relatório final.

Educação técnica

"Na educação técnica, o Brasil tem uma das menores ofertas do mundo, menos de 10% das matrículas do Ensino Médio são concomitantes com o ensino técnico", aponta o ex-ministro da Educação do governo Michel Temer (MDB), acrescentando que, "enquanto a média na Europa é entre 40% a 50%, ou seja, quando você dificulta o acesso do jovem à formação técnica profissional, você dificulta o acesso dele à renda e ao mercado de trabalho".

Expectativa de votação hoje

Mesmo tramitando em caráter de urgência na Câmara, com apresentação prevista para esta terça-feira, o relator do projeto não descarta que a discussão seja feita no início do ano que vem. Até a manhã de ontem, o parlamentar não tinha certeza da votação hoje, apesar deste projeto estar em regime de urgência constitucional. A partir de agora, se não for votado, começa a trancar a pauta. Nada razoável, a menos de 15 dias do recesso parlamentar.

Retirada da urgência

Deputados da base governista defenderam a retirada da urgência. "Alguns deputados do PT defenderam isso, talvez por algum tipo de insatisfação. Mas o cerne da discussão hoje, claramente, é exclusivamente entre 2.100 e 2.400 horas. Acho que do ponto de vista da sensatez, de algo que vai atender a necessidade dos jovens, não faz sentido matar a flexibilidade", avalia o relator, lembrando que o Brasil oferece apenas 9% das vagas do Ensino Médio com educação técnica articulada.

Avanço razoável

"Houve um avanço razoável de implementação, embora tenhamos tido alguns problemas que foram profundos, como, por exemplo, a questão da pandemia, que atrasou a educação no mundo, pelo menos dois anos ou mais, e trouxe consequências gravíssimas para a área educacional", lamentou Mendonça Filho.

Desoneração da folha

O veto integral do presidente Lula ao projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado que trata da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia fez com que parlamentares, empresas, sindicatos, entre outras representações da sociedade, se articulassem em busca da derrubada do veto. Dentro desse final de ano tumultuado, em Brasília, conversamos com o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) por volta da uma hora da madrugada.

Sem entender o veto

A reação dos deputados deverá ser explicitada em votação na próxima quinta-feira. O deputado Pompeo de Mattos diz não entender o veto presidencial à desoneração. Ele lembra que a medida envolve 17 setores da vida produtiva nacional, e afeta diretamente 14 milhões de pessoas.

Responsabilidade com o setor produtivo

Na opinião de Pompeo de Mattos, "derrubar o veto é uma questão de coerência e de responsabilidade com o setor produtivo e com os trabalhadores que precisam de emprego para dar uma vida digna às suas famílias".